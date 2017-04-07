Майк Салливан: Кросби видит игру на другом уровне

Форвард сегодня отметился двумя передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (7:4).

— Кросби видит игру на другом уровне, — цитирует официальный сайт НХЛ Салливана. — Мы порой поражаемся тому, что он делает. Он элитный хоккеист с элитным уровнем игры, которого большинство не сможет достигнуть. У него есть видение, способности и мастерство.