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7 апреля 2017, 10:07 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Майк Салливан: Кросби видит игру на другом уровне

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан с восхищением отозвался о капитане команды Сидни Кросби.

Форвард сегодня отметился двумя передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (7:4).

— Кросби видит игру на другом уровне, — цитирует официальный сайт НХЛ Салливана. — Мы порой поражаемся тому, что он делает. Он элитный хоккеист с элитным уровнем игры, которого большинство не сможет достигнуть. У него есть видение, способности и мастерство.

Питтсбург Пингвинз
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