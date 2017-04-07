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7 апреля 2017, 10:06 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Хет-трик Лучича принёс «Эдмонтону» победу над «Сан-Хосе»

«Эдмонтон Ойлерз» на выезде победил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В первом периоде хозяева повели благодаря шайбе Джоэля Уорда (7-я минута), во втором Коннор Макдэвид сравнял счёт (25), но вскоре Брент Бёрнс вновь вывел вперёд «Сан-Хосе» (33). В последнем игровом отрезке победу «Эдмонтону» принесли три шайбы Милана Лучича (45 — в большинстве, 48, 57 — в большинстве).

На 43-й минуте Маркус Сёренсен не реализовал буллит в ворота «Ойлерз».

У «Эдмонтона» четыре голевые передачи на счету Оскара Клефбома.

Нападающий «Ойлерз» Антон Слепышев не принимал участия в игре.

«Эдмонтон» набрал 99 очков и занимает 2-е место в Тихоокеанском дивизионе, «Сан-Хосе» расположился строчкой ниже, имея 97 очков.

Эдмонтон Ойлерз
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