Хет-трик Лучича принёс «Эдмонтону» победу над «Сан-Хосе»

В первом периоде хозяева повели благодаря шайбе Джоэля Уорда (7-я минута), во втором Коннор Макдэвид сравнял счёт (25), но вскоре Брент Бёрнс вновь вывел вперёд «Сан-Хосе» (33). В последнем игровом отрезке победу «Эдмонтону» принесли три шайбы Милана Лучича (45 — в большинстве, 48, 57 — в большинстве).



На 43-й минуте Маркус Сёренсен не реализовал буллит в ворота «Ойлерз».



У «Эдмонтона» четыре голевые передачи на счету Оскара Клефбома.



Нападающий «Ойлерз» Антон Слепышев не принимал участия в игре.



«Эдмонтон» набрал 99 очков и занимает 2-е место в Тихоокеанском дивизионе, «Сан-Хосе» расположился строчкой ниже, имея 97 очков.