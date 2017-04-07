«Анахайм» под ноль победил «Чикаго» и сохранил шансы догнать «Миннесоту»

«Уткам» удалось выиграть каждый из трёх периодов. В первом отличился Кори Перри, во втором шайбу провёл Крис Вагнер, а в третьем голы забили Райан Кеслер и Рикард Ракелль. Для «Чикаго», уже гарантировавшего себе победу в Западной конференции, это поражение стало третьим подряд. При этом «ястребы» не забросили ни одной шайбы впервые за шесть матчей. Предыдущее поражение под ноль они потерпели от «Флориды Пантерз», сенсационно проиграв со счётом 0:7. Что касается турнирного положения «Анахайма», то он идёт третьим, отставая от «Миннесоты» на одно очко.