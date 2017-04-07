Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29345381/
7 апреля 2017, 10:02 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Анахайм» под ноль победил «Чикаго» и сохранил шансы догнать «Миннесоту»

«Анахайм Дакс» одержал уверенную победу над «Чикаго Блэкхоукс» — 4:0.

«Уткам» удалось выиграть каждый из трёх периодов. В первом отличился Кори Перри, во втором шайбу провёл Крис Вагнер, а в третьем голы забили Райан Кеслер и Рикард Ракелль. Для «Чикаго», уже гарантировавшего себе победу в Западной конференции, это поражение стало третьим подряд. При этом «ястребы» не забросили ни одной шайбы впервые за шесть матчей. Предыдущее поражение под ноль они потерпели от «Флориды Пантерз», сенсационно проиграв со счётом 0:7. Что касается турнирного положения «Анахайма», то он идёт третьим, отставая от «Миннесоты» на одно очко.

Анахайм Дакс
Новости Матчи Состав Статистика
Чикаго Блэкхокс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Анисимов восстановится к плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов точно не примет участия в оставшихся матчах регулярного чемпионата НХЛ, сообщает Sun Times. Хоккеист не отправился с командой на выезд и не сыграет против «Анахайма» и «Лос-Анджелеса».
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!