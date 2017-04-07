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7 апреля 2017, 9:59 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Аризона» обыграла «Ванкувер», Бурмистров и Голдобин забили по одному голу

Во встрече двух аутсайдеров Западной конференции «Аризона Койотс» нанёс поражение «Ванкувер Кэнакс» — 4:3.

Решающим оказался рывок «Аризоны» во втором периоде, который команда выиграла со счётом 3:0. Оба российских нападающих, принимавших участие в этом матче, забросили по одной шайбе. Николай Голдобин стал автором первого гола «Ванкувера», а Александр Бурмистров отличился при счёте 2:1 в пользу «койотов». Отметим, что на 47-й минуте «Аризона» не реализовала буллит.

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