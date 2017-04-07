«Аризона» обыграла «Ванкувер», Бурмистров и Голдобин забили по одному голу

Решающим оказался рывок «Аризоны» во втором периоде, который команда выиграла со счётом 3:0. Оба российских нападающих, принимавших участие в этом матче, забросили по одной шайбе. Николай Голдобин стал автором первого гола «Ванкувера», а Александр Бурмистров отличился при счёте 2:1 в пользу «койотов». Отметим, что на 47-й минуте «Аризона» не реализовала буллит.

