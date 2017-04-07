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7 апреля 2017, 9:54 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Миннесота» в гостях переиграла «Колорадо» со счётом 4:3

«Колорадо Эвеланш» потерпел очередное поражение, уступив на своём льду «Миннесоте Уайлд» со счётом 3:4.

Первый период остался за гостями, забросившими две шайбы. Во втором периоде «Колорадо» удалось активизироваться и сравнять счёт, но в третьем Нино Нидеррайтер и Микаэль Гранлунд вновь довели преимущество «Миннесоты» до двух шайб. Мэттью Ньето отыграл одну шайбу на 55-й минуте, но забить в четвёртый раз «Колорадо» не удалось, несмотря на игру в большинстве в последние минуты матча и снятие вратаря.

«Колорадо» — худшая команда этого чемпионата. «Лавины» набрали всего 47 очков в 80 матчах. В активе «Миннесоты» 104 очка, и она займёт либо второе, либо третье место в Западной конференции.

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