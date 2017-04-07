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7 апреля 2017, 9:49 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Нэшвилл» нанёс разгромное поражение «Далласу» на его льду

«Нэшвилл Предаторз» на выезде разгромил «Даллас Старз» — 7:3.

Гости ударно провели первый период, забросив четыре безответные шайбы. В начале второго периода «Даллас» пропустил ещё раз, и лишь после этого начал отыгрываться, за десять минут сократив отставание в счёте до двух голов. Впрочем, большего «Далласу» сделать не удалось — Роман Йози сначала забил в большинстве, а в третьем периоде отличился в равных составах.

«Нэшвилл» набрал 95 очков и гарантировал себе место в первой восьмёрке Западной Конференции.

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