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7 апреля 2017, 9:46 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Сухарь» Галака помог «Айлендерс» обыграть «Каролину»

«Нью-Йорк Айлендерс» на выезде разгромил «Каролина Харрикейнз» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В первом периоде «Айлендерс» забили дважды — усилиями Брока Нельсона (2-я минута) и Скотта Мейфилда (5), а во втором периоде третью шайбу «Нью-Йорка» забросил Эндрю Лэлд (21, в большинстве).

Голкипер «Айлендерс» Ярослав Галак сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 29 бросков.

Российские хоккеисты «Каролины» Валентин Зыков и Сергей Толчинский не принимали участия в матче. Николай Кулёмин также не вышел в составе «Айлендерс».

«Нью-Йорк» одержал четвёртую победу подряд и занимает 3-е место в гонке за wild card от Восточной конференции, на 3 очка отставая от «Торонто». Каролина располагается на 6-м месте.

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