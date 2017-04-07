«Сухарь» Галака помог «Айлендерс» обыграть «Каролину»

В первом периоде «Айлендерс» забили дважды — усилиями Брока Нельсона (2-я минута) и Скотта Мейфилда (5), а во втором периоде третью шайбу «Нью-Йорка» забросил Эндрю Лэлд (21, в большинстве).



Голкипер «Айлендерс» Ярослав Галак сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 29 бросков.



Российские хоккеисты «Каролины» Валентин Зыков и Сергей Толчинский не принимали участия в матче. Николай Кулёмин также не вышел в составе «Айлендерс».



«Нью-Йорк» одержал четвёртую победу подряд и занимает 3-е место в гонке за wild card от Восточной конференции, на 3 очка отставая от «Торонто». Каролина располагается на 6-м месте.