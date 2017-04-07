Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Торонто» в матче НХЛ

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Шайбы у победителей забросили Брэйден Пойнт (28-я и 55-я минуты), Никита Кучеров (32) и Майкл Бурниваль (43). В составе «Торонто» отличился Назем Кадри (30).

Кучеров набрал 82-е (39 шайб + 43 передачи) очко в сезоне. Голкипер гостей Андрей Василевский отразил 26 из 27 бросков. В одном из эпизодов российскому нападающему «Тампы» Владиславу Наместникову шайба попала в лицо, что привело к рассечению, однако хоккеист даже не отправился в подтрибунное помещение и через некоторое время смог продолжить встречу.