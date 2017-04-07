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7 апреля 2017, 9:41 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Коламбус» проиграл «Виннипегу», потерпев пятое поражение подряд

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел пятое поражение подряд, проиграв на своей площадке «Виннипег Джетс» со счётом 4:5.

Ник Фолиньо вывел «Коламбус» вперёд на седьмой минуте, но затем Йоонас Корписало, сменивший в воротах Сергея Бобровского, пропустил три шайбы.

Хозяевам удалось отыграться благодаря дублю Брэндона Саада, но на 45-й минуте «Виннипег» вновь повёл — отличился Джейкоб Троуба. На 50-й минуте шайбу, оказавшуюся победной, забросил Брайан Литтл. Бун Дженнер сократил отставание до минимального на 55-й минуте, и последние две минуты «Коламбус» играл без вратаря, однако счёт уже не изменился.

«Виннипег» одержал шестую победу кряду. Тем не менее, в плей-офф команда уже не выйдёт, поскольку отстаёт от идущего восьмым «Нэшвилл Предаторс» на 7 очков, а в этом регулярном чемпионате «Виннипегу» осталось сыграть лишь один матч.

Коламбус Блю Джэкетс
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