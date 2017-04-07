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7 апреля 2017, 9:36 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Гол и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. «Сент-Луис» обыграл «Флориду» со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Иван Барбашев также записал на свой счет балл за результативность. Увеличить
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Шайбы в составе «Флориды» забросили Винсент Трочек (27-я минута), Майкл Мэтисон (41) и Денис Мальгин (48). У «Сент-Луиса» отличились Райан Ривз (13), Владимир Тарасенко (28), Дэвид Перрон (46), Патрик Берглунд (51), Алекс Пьетранджело (54) и Джейден Шварц (60).

Тарасенко также записал на свой счет результативную передачу, на его счету в текущем чемпионате 72 (38 шайб + 34 передачи) очка. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев также отметился передачей.

«Флорида» проиграла шестой матч подряд и идет на 14-й строчке в турнирной таблице на Востоке, набрав 77 очков. «Сент-Луис» занимает шестое место в таблице Западной конференции, имея в активе 95 очков.

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