Гол и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

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Шайбы в составе «Флориды» забросили Винсент Трочек (27-я минута), Майкл Мэтисон (41) и Денис Мальгин (48). У «Сент-Луиса» отличились Райан Ривз (13), Владимир Тарасенко (28), Дэвид Перрон (46), Патрик Берглунд (51), Алекс Пьетранджело (54) и Джейден Шварц (60).

Тарасенко также записал на свой счет результативную передачу, на его счету в текущем чемпионате 72 (38 шайб + 34 передачи) очка. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев также отметился передачей.

«Флорида» проиграла шестой матч подряд и идет на 14-й строчке в турнирной таблице на Востоке, набрав 77 очков. «Сент-Луис» занимает шестое место в таблице Западной конференции, имея в активе 95 очков.