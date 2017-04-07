«Питтсбург» крупно обыграл «Нью-Джерси», одержав 4-ю победу подряд

В первом периоде «Дэвилз» открыли счёт усилиями Стефана Ноэсена (5-я минута), после чего «Пингвинз» забили дважды — отличились Брайан Раст (15) и Джейк Гюнцель (18). В начале второго периода Джон Мур сравнял счёт (21), затем за «Питтсбург» забили Джош Арчибальд (23) и Конор Шири (24). Тейлор Холл в большинстве отквитал одну шайбу (26), однако вскоре Патрик Хёрнквист в большинстве сделал счёт 5:3 в пользу «Питтсбурга» (28). В третьем периоде четвёртую шайбу «Нью-Джерси» забил Кайл Палмьери (39), а затем за «Пингвинз» отличились Мэтт Каллен (42, в меньшинстве) и Ник Бонино (57, в большинстве).



У «Питтсбурга» 3 очка набрал Ник Бонино. Евгений Малкин не принимал участия в матче.



«Питтсбург» одержал четвертую победу подряд и уже обеспечил себе место в плей-офф от Столичного дивизиона, а «Нью-Джерси» располагается на последнем месте в Восточной конференции.