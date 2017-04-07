«Оттава» обыграла «Бостон» и гарантировала себе выход в плей-офф НХЛ

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В составе «Бостона» отличился Дрю Стаффорд (11-я минута), у «Оттавы» гол забил Александр Барроуз (28). Решающий буллит на счету Кайла Турриса.

«Оттава» в четвертый раз за последние шесть сезонов вышла в плей-офф НХЛ, клуб занимает шестую строчку в таблице Восточной конференции, набрав 96 очков. «Бостон», также уже обеспечивший себе место в плей-офф, прервал серию из шести побед и идет на седьмом месте, имея в активе 95 очков.