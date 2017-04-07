«Оттава» обыграла «Бостон» и гарантировала себе выход в плей-офф НХЛ
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. «Оттава» в серии буллитов одержала победу над «Бостоном» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе «Бостона» отличился Дрю Стаффорд (11-я минута), у «Оттавы» гол забил Александр Барроуз (28). Решающий буллит на счету Кайла Турриса.
«Оттава» в четвертый раз за последние шесть сезонов вышла в
В других матчах игрового дня «Каролина» на своем льду проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 0:3, Ярослав Галак сделал второй «шатаут» в сезоне и 41-й в карьере. «Коламбус» дома уступил «Виннипегу» — 4:5, голкипер хозяев Сергей Бобровский остался в запасе. «Питтсбург» в гостях обыграл «Нью-Джерси» — 7:4, форвард гостей Евгений Малкин пропускал встречу
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