Бывший игрок «Авангарда» Соботка подписал контракт с клубом НХЛ «Сент-Луис»
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» подписал трехлетний контракт с бывшим нападающим омского «Авангарда» Владимиром Соботкой. Об этом сообщает
пресс-служба «Сент-Луиса».
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4 апреля «Авангард» расторг контракт с чехом по обоюдному согласию сторон.
По условиям соглашения, 29-летний форвард за три года заработает $10,5 млн.
Соботка выступал за «Авангард» с 2014 года. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он провел 156 матчей, в которых отметился 41 заброшенной шайбой и 75 результативными передачами. В сезоне-2016/17 он провел 53 матча, в которых набрал 40 очков (12+28). Ранее Соботка четыре сезона играл за «Сент-Луис», на его счету 101 (29+72) очко в 247 матчах регулярных чемпионатов за клуб.
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