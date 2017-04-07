Бывший игрок «Авангарда» Соботка подписал контракт с клубом НХЛ «Сент-Луис»

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4 апреля «Авангард» расторг контракт с чехом по обоюдному согласию сторон.

По условиям соглашения, 29-летний форвард за три года заработает $10,5 млн.

Соботка выступал за «Авангард» с 2014 года. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он провел 156 матчей, в которых отметился 41 заброшенной шайбой и 75 результативными передачами. В сезоне-2016/17 он провел 53 матча, в которых набрал 40 очков (12+28). Ранее Соботка четыре сезона играл за «Сент-Луис», на его счету 101 (29+72) очко в 247 матчах регулярных чемпионатов за клуб.