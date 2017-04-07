Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29344007/
7 апреля 2017, 9:07 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Бывший игрок «Авангарда» Соботка подписал контракт с клубом НХЛ «Сент-Луис»

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» подписал трехлетний контракт с бывшим нападающим омского «Авангарда» Владимиром Соботкой. Об этом сообщает пресс-служба «Сент-Луиса».

По условиям соглашения форвард за три года заработает 105 млн. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

4 апреля «Авангард» расторг контракт с чехом по обоюдному согласию сторон.

По условиям соглашения, 29-летний форвард за три года заработает $10,5 млн.

Соботка выступал за «Авангард» с 2014 года. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он провел 156 матчей, в которых отметился 41 заброшенной шайбой и 75 результативными передачами. В сезоне-2016/17 он провел 53 матча, в которых набрал 40 очков (12+28). Ранее Соботка четыре сезона играл за «Сент-Луис», на его счету 101 (29+72) очко в 247 матчах регулярных чемпионатов за клуб.

Сент-Луис Блюз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 апреля

Елена Веснина стала лучшей теннисисткой марта по версии WTA

Гран-при Малайзии не будет включен в календарь "Формулы-1" сезона-2018

Генсек федерации: репутация финского футбола из-за дела Еременко не пострадала