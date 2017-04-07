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7 апреля 2017, 1:47 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Экс-игрок «Авангарда» Соботка подписал с «Сент-Луисом» 3-летний контракт на $10,5 млн

МОСКВА, 7 апр — Р-Спорт. Новый контракт бывшего форварда омского «Авангарда» Владимира Соботки с «Сент-Луисом» рассчитан на три года, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба НХЛ.

Новый контракт бывшего форварда омского Авангарда Владимира <span class=error>Соботки</span> с Сент-<span class=error>Луисом</span> рассчитан на три года сообщается на официальном сайте хоккейного клуба <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Соботка присоединится к клубу в Каролине. Новый контракт на 10,5 миллиона долларов начнет действовать с сезона-2017/18. Однако 29-летний чех сыграет за «Сент-Луис» уже в этом сезоне, чтобы выполнить имеющиеся обязательства перед клубом.

Соботка 4 апреля расторг контракт с «Авангардом» по обоюдному согласию сторон. Президент «ястребов» Владимир Шалаев по итогам расторжения заявил агентству «Р-Спорт», что разрыв договора является техническим моментом, отметив при этом, что клуб хочет сохранить 29-летнего чеха, но переговоры пока не ведутся. До перехода в «Авангард» в 2014 году Соботка провел четыре сезона в «Сент-Луисе».

Соботка в 2014 году попросил у «Сент-Луиса» контракт на три миллиона долларов в год, однако клуб не удовлетворил запрос чеха. Тогда он подписал трехлетнее соглашение с «Авангардом» на четыре миллиона долларов за сезон. При этом в договоре был пункт, согласно которому хоккеист имел право покинуть омичей после каждого из сезонов.

Соботка, которому в июле исполнится 30 лет, в текущем сезоне принял участие в 41 матче «регулярки» КХЛ, набрав 30 (9 шайб + 21 передача) очков. В плей-офф он выходил на лед в 12 встречах, забросил три шайбы и семь раз ассистировал партнерам.

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