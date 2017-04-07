Экс-игрок «Авангарда» Соботка подписал с «Сент-Луисом» 3-летний контракт на $10,5 млн

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Соботка присоединится к клубу в Каролине. Новый контракт на 10,5 миллиона долларов начнет действовать с сезона-2017/18. Однако 29-летний чех сыграет за «Сент-Луис» уже в этом сезоне, чтобы выполнить имеющиеся обязательства перед клубом.

Соботка 4 апреля расторг контракт с «Авангардом» по обоюдному согласию сторон. Президент «ястребов» Владимир Шалаев по итогам расторжения заявил агентству «Р-Спорт», что разрыв договора является техническим моментом, отметив при этом, что клуб хочет сохранить 29-летнего чеха, но переговоры пока не ведутся. До перехода в «Авангард» в 2014 году Соботка провел четыре сезона в «Сент-Луисе».

Соботка в 2014 году попросил у «Сент-Луиса» контракт на три миллиона долларов в год, однако клуб не удовлетворил запрос чеха. Тогда он подписал трехлетнее соглашение с «Авангардом» на четыре миллиона долларов за сезон. При этом в договоре был пункт, согласно которому хоккеист имел право покинуть омичей после каждого из сезонов.