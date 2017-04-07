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7 апреля 2017, 0:31 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Оттавы» Карлссон травмировал ногу

Защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон получил травму ноги в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0), информирует TSN. Шведский хоккеист травмировался в третьем периоде, после чего с трудом доехал до скамейки запасных и больше на льду не появлялся.

«Ребята проделали огромную работу, чтобы контролировать игру. Мы чувствовали, что необязательно использовать меня до конца матча. Они смогли победить и без меня», — прокомментировал свою травму сам хоккеист после окончания встречи.

Оттава Сенаторз
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