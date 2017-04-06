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6 апреля 2017, 22:54 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Вратарь «Колорадо» Варламов заявил, что будет готов на 100% к следующему сезону НХЛ

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Семен Варламов заявил, что на 100% восстановится к началу следующего сезона. Его слова приводит пресс-служба клуба.

В текущем сезоне НХЛ Варламов провел 24 матча, в которых одержал шесть побед, в среднем пропуская по 3,38 шайбы за игру при 89,8% отраженных бросков. Голкипер несколько раз пропускал игры из-за травмы паха. В последний раз он выходил на лед 17 января.

«Прошло два месяца после первой операции и шесть недель после второй, так что я чувствую себя хорошо, — сказал Варламов. — Прямо сейчас проходит длинный реабилитационный период, и я уверен, что проблема позади. Я с нетерпением жду старта нового сезона в сентябре, я буду готов на 100%».

«Это был долгий год, но я стараюсь оставаться позитивным каждый день. Следующий сезон будет определенно лучше нынешнего. Сейчас каждое утро я прохожу процедуры по физиотерапии», — сказал Варламов, добавив, что надеется выйти на лед в мае.

Варламов является чемпионом мира 2012 года и серебряным призером чемпионата мира 2010 года. В составе сборной России он также играл на Кубке мира 2016 года.

Колорадо Эвеланш
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