Экс-форвард «Авангарда» Соботка может вернуться в клуб НХЛ «Сент-Луис»

Соботка 4 апреля расторг контракт с «Авангардом» по обоюдному согласию сторон. Президент «ястребов» Владимир Шалаев заявил агентству «Р-Спорт», что разрыв договора является техническим моментом, отметив при этом, что клуб хочет сохранить 29-летнего чеха, но переговоры пока не ведутся. До перехода в «Авангард» в 2014 году Соботка провел четыре сезона в «Сент-Луисе».

«Я уже перестал давать комментарии по поводу Соботки. Поговорим о нем, когда он будет здесь», — прокомментировал слухи генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг.

Соботка в 2014 году попросил у «Сент-Луиса» контракт на три миллиона долларов в год, однако клуб не удовлетворил запрос чеха. Тогда он подписал трехлетнее соглашение с «Авангардом» на четыре миллиона долларов за сезон. При этом в договоре был пункт, согласно которому хоккеист имел право покинуть омичей после каждого из сезонов.