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6 апреля 2017, 22:33 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Экс-форвард «Авангарда» Соботка может вернуться в клуб НХЛ «Сент-Луис»

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт. Бывший нападающий омского «Авангарда» Владимир Соботка вернется в «Сент-Луис Блюз» и может подписать новый многолетний контракт с клубом НХЛ, сообщает stltoday.

Соботка 4 апреля расторг контракт с «Авангардом» по обоюдному согласию сторон. Президент «ястребов» Владимир Шалаев заявил агентству «Р-Спорт», что разрыв договора является техническим моментом, отметив при этом, что клуб хочет сохранить 29-летнего чеха, но переговоры пока не ведутся. До перехода в «Авангард» в 2014 году Соботка провел четыре сезона в «Сент-Луисе».

«Я уже перестал давать комментарии по поводу Соботки. Поговорим о нем, когда он будет здесь», — прокомментировал слухи генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг.

Соботка в 2014 году попросил у «Сент-Луиса» контракт на три миллиона долларов в год, однако клуб не удовлетворил запрос чеха. Тогда он подписал трехлетнее соглашение с «Авангардом» на четыре миллиона долларов за сезон. При этом в договоре был пункт, согласно которому хоккеист имел право покинуть омичей после каждого из сезонов.

Соботка, которому в июле исполнится 30 лет, в текущем сезоне принял участие в 41 матче «регулярки» КХЛ, набрав 30 (9 шайб + 21 передача) очков. В плей-офф он выходил на лед в 12 встречах, забросил три шайбы и семь раз ассистировал партнерам.

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