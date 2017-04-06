Хоккеист «Бостона» Маршанд дисквалифицирован на два матча за удар клюшкой
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Канадский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостона» Брэд Маршанд дисквалифицирован на два матча за колющий удар соперника клюшкой. Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
Инцидент произошел в ночь на 5 апреля в матче с «Тампой-Бэй» (4:0). В первом периоде Маршанд был удален до конца встречи за то, что ударил защитника соперников Джейка Дотчина клюшкой между ног.
Департамент НХЛ по безопасности игроков постановил дисквалифицировать игрока. Кроме того, так как подобный эпизод стал для Маршанда не первым, по условиям коллективного договора, из зарплаты будет удержаны порядка $110 тысяч, которые будут переданы в фонд экстренной помощи игрокам.
В нынешнем сезоне Маршанд провел за «Бостон» 80 игр, в которых забросил 39 шайб и отдал 46 результативных передач. «Бостон» с 94 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, ранее клуб обеспечил место в
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