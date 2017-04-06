Решение НХЛ по Олимпиаде не повлияет на продление контракта Зайцева с «Торонто»

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25-летний хоккеист проводит первый сезон в НХЛ и в 79 матчах «регулярки» набрал 36 (4+32) очков. В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в календаре чемпионата на Олимпиаду и не отпустит хоккеистов на турнир.