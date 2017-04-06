Решение НХЛ по Олимпиаде не повлияет на продление контракта Зайцева с «Торонто»
Защитник «Торонто» Никита Зайцев заявил, что в данный момент не думает о решении НХЛ насчет Олимпийских игр-2018 и отметил, что сейчас вся команда сконцентрирована на попадании в
плей-офф.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
25-летний хоккеист проводит первый сезон в НХЛ и в 79 матчах «регулярки» набрал 36 (4+32) очков. В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в календаре чемпионата на Олимпиаду и не отпустит хоккеистов на турнир.
— Нет, это никак не повлияет на мое решение, — цитирует Sportsnet Зайцева. — Овечкин? Он может делать все, что захочет. Он звезда этой лиги. В «Торонто» все сосредоточены на
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter