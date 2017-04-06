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6 апреля 2017, 19:53 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Решение НХЛ по Олимпиаде не повлияет на продление контракта Зайцева с «Торонто»

Защитник «Торонто» Никита Зайцев заявил, что в данный момент не думает о решении НХЛ насчет Олимпийских игр-2018 и отметил, что сейчас вся команда сконцентрирована на попадании в плей-офф.

Защитник Торонто Никита Зайцев заявил что в данный момент не думает о решении <span class=error>НХЛ</span> насчет Олимпийских игр-2018 и отметил что сейчас вся команда сконцентрирована на попадании в <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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25-летний хоккеист проводит первый сезон в НХЛ и в 79 матчах «регулярки» набрал 36 (4+32) очков. В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в календаре чемпионата на Олимпиаду и не отпустит хоккеистов на турнир.

— Нет, это никак не повлияет на мое решение, — цитирует Sportsnet Зайцева. — Овечкин? Он может делать все, что захочет. Он звезда этой лиги. В «Торонто» все сосредоточены на плей-офф. Я очень хотел бы поиграть за сборную России на Олимпиаде, но сейчас не самое подходящее время говорить об этом.

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