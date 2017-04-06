Российский хоккеист Виталий Абрамов признан самым ценным игроком QMJHL-2016/17
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт. Российский форвард «Гатино Олимпикс» Виталий Абрамов признан самым ценным игроком Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) сезона-2016/17, сообщается на официальном сайте турнира.
В минувшем регулярном чемпионате QMJHL 18-летний Абрамов, выбранный клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на драфте-2016, стал лучшим бомбардиром турнира с 104 (46 шайб + 58 передач) баллами за результативность в 66 играх.
Абрамов вместе с российским вратарем «Шавиниган Катарактес» Михаилом Денисовым был включен в первую символическую пятерку сезона QMJHL, а форвард Иван Косоренков из «Викториавилл Тигрес» попал в символическую сборную новичков.
Ранее из россиян только Александр Радулов признавался самым ценным игроком QMJHL.
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