Фридман: В клубах НХЛ не знают, как остановить русских

Обозреватель канадского медиагиганта Sportsnet — один из самых авторитетных журналистов во всём спортивном сообществе. Фридман тепло относится к России, подтвердив это в нескольких интервью «Чемпионату» во время Кубка мира в Торонто. Примерно раз в две недели Эллиотт публикует свой фирменный текст с заголовком «30 мыслей», в которых тезисно отмечает самые интересные события последнего времени, делится размышлениями и инсайдами. Предлагаем вашему вниманию самые интересные соображения Фридмана о «горячей» олимпийской теме, взаимоотношениях между КХЛ и НХЛ и ставших знаменитыми словах Александра Овечкина.



1. На российских хоккеистов оказывается самое сильное давление

Несколько лет назад я беседовал с генеральным менеджером команды НХЛ, которая не попала в плей-офф. Это был очень непростой сезон, и он очень не хотел, чтобы хоккеисты из его команды ехали на чемпионат мира. Он произнёс что-то вроде этого: «Большинство игроков понимает, кто мы и откуда». А затем сделал паузу и добавил: «Но нет никаких шансов остановить русских. Почему? Потому что на них оказывается гораздо более сильное давление». Все лучшие доступные российские игроки должны быть там, как и канадцы, американцы, шведы, финны, чехи. Все хотят играть на Олимпиаде и сталкиваются с разной степенью давления, чтобы сделать это. Но на русских оказывается самое сильное давление.

Цитата Когда Овечкин праздновал победу на ЧМ-2014 через три месяца после поражения в Сочи, большая часть хоккейного мира просто смеялась.

2. Заявление Овечкина по Олимпиаде было ожидаемо

Во вторник Александр Овечкин объявил о своём неизменном желании ехать на Олимпиаду во что бы то ни стало. Этого следовало ожидать. Овечкину будет 36 лет, когда придёт время Олимпиады-2022 в Китае, за три предыдущие попытки он медалей не добыл. Четвертьфинал в Сочи, когда сборная России проиграла финнам, был сродни национальной трагедии, он практически убил интерес россиян к концовке турнира. Когда Овечкин праздновал победу на ЧМ-2014 три месяца спустя, большая часть хоккейного мира просто смеялась.



3. Кое-кто захочет проверить НХЛ на прочность

Вряд ли НХЛ уже строит планы относительно того, как придётся запрещать одиночные отъезды на Олимпиаду. Идёт много разговоров о различных позициях и правовых стратегиях, но кое-кто наверняка проверит способность НХЛ блокировать отъезд игроков без разрешения. Посмотрим, чем это закончится.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">On a quick vacation, so if you hate this week's edition -- don't @ me ??? <a href="https://t.co/yZeYUxiX3w">https://t.co/yZeYUxiX3w</a></p>— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) <a href="https://twitter.com/FriedgeHNIC/status/849664856173068288">5 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

4. Россия — фаворит Олимпиады, если не приедут энхаэловцы

В вашей стране много хороших хоккеистов, которые играют не в Северной Америке и не зависят от решений НХЛ. Сразу же приходят на ум Вячеслав Войнов, Павел Дацюк, Илья Ковальчук. Вероятно, останется в КХЛ «проспект» «Миннесоты» Кирилл Капризов, у которого был удачный молодёжный чемпионат мира, это же касается молодых вратарей Сорокина и Самсонова. Судя по предварительным спискам кандидатов ни у одной сборной не будет состава лучше, чем у россиян.



5. Клубы НХЛ сойдут с ума, чтобы узнать, что все игроки вернутся в их расположение

Уверен, что после окончания нынешнего регулярного чемпионата клубы НХЛ заставят дымиться телефонные линии, чтобы удостовериться, что их игроки приедут назад в расположение своих команд в следующем сезоне. Изменятся ли планы, сколько игроков останется ещё на сезон, учитывая ситуацию с Олимпиадой — непонятно. У «Вашингтона», например, есть Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, у которых пока не подписан контракт на сезон-2017/18. Со «столичными» я не общался, но у клубов есть определённая нервозность по этому поводу.



6. Те российские игроки, которые хотели уехать в НХЛ, теперь могут остаться дома

Некоторые хоккеисты наверняка рассмотрят такую возможность, зная, что в подобном случае у них будет более высокий шанс попасть в сборную на Олимпиаду. Речь о центрфорварде Владимире Ткачёве — заинтересованность в нём проявляли «Эдмонтон», «Нью-Джерси» и «Торонто». Словом, вероятность негативных последствий есть. Конечно, владельцы команд всегда хотели держать при себе своих лучших игроков, но я не уверен, кто в этой ситуации больше выиграет.

Цитата Вероятно, останется в КХЛ «проспект» «Миннесоты» Кирилл Капризов, у которого был удачный молодёжный чемпионат мира, это же касается молодых вратарей Сорокина и Самсонова.

7. Удивляет количество «олимпийских оптимистов»

Есть две вещи, которые удивили меня после объявления решения НХЛ по Олимпиаде. Во-первых, это количество оптимистично настроенных людей, считающих, что лига всё ещё обязательно согласится на участие в Играх-2018. Конечно, это ещё может произойти, но только если кто-то совершит серьёзный прорыв, сделает что-то очень значимое. Во-вторых, лига в своём решении получила гораздо более серьёзную поддержку, чем предполагалось. Понятно, что болельщики раздражены, но я говорю о тех, кто владеет и управляет бизнесом.

8. Никита Зайцев не входит в список тех россиян, кто может уехать на родину

В список тех, кто может вернуться домой, я не включил защитника «Торонто» Никиту Зайцева. Официально о продлении отношений с ним не было объявлено, но Зайцев близок к подписанию контракта на семь лет и $ 31,5 млн. Формально он новичок, но ему всего два года до получения статуса неограниченно свободного агента, поэтому «Мэйпл Лифс» пошёл на увеличение срока контракта — нужно было уменьшить среднегодовой «кэпхит». Я не думаю, что сделка сорвётся, поэтому мой прогноз по Зайцеву остаётся прежним.

9. Звёздам НХЛ нужно играть более активную роль

Все читали гневные отзывы Хедмана, Лундквиста, Овечкина, Прайса, Строльмана, Тэйвза и других. Комиссар НХЛ отметил, что участие в Олимпиаде не было прописано в действующем коллективном соглашении. Есть две вещи, которые игроки ненавидят больше всего: первая — это эскроу, специальные выплаты в фонд на случай убытков лиги, вторая — это олимпийский вопрос. Профсоюз хоккеистов переживает интересные времена, он просто проводит встречи агентов и не имеет особого успеха. Посмотрите, НБА в этом сезоне впервые за 20 лет избежала локаута, но там игроки играют огромную роль в профсоюзе. Крис Пол является президентом, Леброн Джеймс — первый вице-президент. Кармело Энтони и Стив Карри — члены исполнительного совета. Будут ли суперзвёзды хоккея играть более активную роль?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Disappointing news, <a href="https://twitter.com/NHL">@NHL</a> won't be part of the Olympics 2018. A huge opportunity to market the game at the biggest stage is wasted..</p>— Henrik Lundqvist (@HLundqvist30) <a href="https://twitter.com/HLundqvist30/status/849003718876049408">3 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

10. Беттмэн наверняка достиг гарантий участия НХЛ в Олимпиаде-2022

Лига сделала заявление об отказе от Пхёнчхана-2018 перед стартом плей-офф — это имело важное значение. Но это заявление не было опубликовано, пока не завершилась командировка боссов НХЛ в Китай, и это наверняка не случайно. МОК и ИИХФ грозились устроить лиге проблемы, если НХЛ откажется от Олимпиады-2018 — намекали на трудности в переговорах о Пекине-2022. Вряд ли Беттмэн не получил никаких гарантий и заверений участия лиги в Играх 2022 года, потому что отказ от Олимпиады в Корее последовал после шагов НХЛ по развитию хоккея в этой стране на молодёжном уровне.

Цитата Будет интересно, если НХЛ решит проводить в Китае матчи Кубка мира.

В хоккейных кругах многие знают о бизнесмене Чжу Юнджи, который известен как «мистер Джо». Он большой фанат хоккея, участвовал в матче знаменитостей во время Всезвёздного уик-энда-2017. Его фирма уже имеет партнёрские отношения с «Бостоном», «Лос-Анджелесом» и «Вашингтоном». Во время этой поездки он заключил спонсорский контракт на сумму около $ 7 млн в год, он ждёт большого количества матчей в Китае. Люди в этой стране очень заинтригованы приходом НХЛ. Пока это только моё предположение, но будет очень интересно, если в будущем лига решит проводить в Китае матчи Кубка мира.