Фридман: В клубах НХЛ не знают, как остановить русских
Почему россияне так хотят ехать на Олимпиаду? Является ли запрет НХЛ окончательным? Об этом — мысли инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана.
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Обозреватель канадского медиагиганта Sportsnet — один из самых авторитетных журналистов во всём спортивном сообществе. Фридман тепло относится к России, подтвердив это в нескольких интервью «Чемпионату» во время Кубка мира в Торонто. Примерно раз в две недели Эллиотт публикует свой фирменный текст с заголовком «30 мыслей», в которых тезисно отмечает самые интересные события последнего времени, делится размышлениями и инсайдами. Предлагаем вашему вниманию самые интересные соображения Фридмана о «горячей» олимпийской теме, взаимоотношениях между КХЛ и НХЛ и ставших знаменитыми словах Александра Овечкина.
1. На российских хоккеистов оказывается самое сильное давление
Несколько лет назад я беседовал с генеральным менеджером команды НХЛ, которая не попала в
2. Заявление Овечкина по Олимпиаде было ожидаемо
Во вторник Александр Овечкин объявил о своём неизменном желании ехать на Олимпиаду во что бы то ни стало. Этого следовало ожидать. Овечкину будет 36 лет, когда придёт время Олимпиады-2022 в Китае, за три предыдущие попытки он медалей не добыл. Четвертьфинал в Сочи, когда сборная России проиграла финнам, был сродни национальной трагедии, он практически убил интерес россиян к концовке турнира. Когда Овечкин праздновал победу на ЧМ-2014 три месяца спустя, большая часть хоккейного мира просто смеялась.
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Вряд ли НХЛ уже строит планы относительно того, как придётся запрещать одиночные отъезды на Олимпиаду. Идёт много разговоров о различных позициях и правовых стратегиях, но
4. Россия — фаворит Олимпиады, если не приедут энхаэловцы
В вашей стране много хороших хоккеистов, которые играют не в Северной Америке и не зависят от решений НХЛ. Сразу же приходят на ум Вячеслав Войнов, Павел Дацюк, Илья Ковальчук. Вероятно, останется в КХЛ «проспект» «Миннесоты» Кирилл Капризов, у которого был удачный молодёжный чемпионат мира, это же касается молодых вратарей Сорокина и Самсонова. Судя по предварительным спискам кандидатов ни у одной сборной не будет состава лучше, чем у россиян.
5. Клубы НХЛ сойдут с ума, чтобы узнать, что все игроки вернутся в их расположение
Уверен, что после окончания нынешнего регулярного чемпионата клубы НХЛ заставят дымиться телефонные линии, чтобы удостовериться, что их игроки приедут назад в расположение своих команд в следующем сезоне. Изменятся ли планы, сколько игроков останется ещё на сезон, учитывая ситуацию с Олимпиадой — непонятно. У «Вашингтона», например, есть Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, у которых пока не подписан контракт на сезон-2017/18. Со «столичными» я не общался, но у клубов есть определённая нервозность по этому поводу.
6. Те российские игроки, которые хотели уехать в НХЛ, теперь могут остаться дома
Некоторые хоккеисты наверняка рассмотрят такую возможность, зная, что в подобном случае у них будет более высокий шанс попасть в сборную на Олимпиаду. Речь о центрфорварде Владимире Ткачёве — заинтересованность в нём проявляли «Эдмонтон», «Нью-Джерси» и «Торонто». Словом, вероятность негативных последствий есть. Конечно, владельцы команд всегда хотели держать при себе своих лучших игроков, но я не уверен, кто в этой ситуации больше выиграет.
7. Удивляет количество «олимпийских оптимистов»
Есть две вещи, которые удивили меня после объявления решения НХЛ по Олимпиаде.
8. Никита Зайцев не входит в список тех россиян, кто может уехать на родину
В список тех, кто может вернуться домой, я не включил защитника «Торонто» Никиту Зайцева. Официально о продлении отношений с ним не было объявлено, но Зайцев близок к подписанию контракта на семь лет и $ 31,5 млн. Формально он новичок, но ему всего два года до получения статуса неограниченно свободного агента, поэтому «Мэйпл Лифс» пошёл на увеличение срока контракта — нужно было уменьшить среднегодовой «кэпхит». Я не думаю, что сделка сорвётся, поэтому мой прогноз по Зайцеву остаётся прежним.
9. Звёздам НХЛ нужно играть более активную роль
Все читали гневные отзывы Хедмана, Лундквиста, Овечкина, Прайса, Строльмана, Тэйвза и других. Комиссар НХЛ отметил, что участие в Олимпиаде не было прописано в действующем коллективном соглашении. Есть две вещи, которые игроки ненавидят больше всего: первая — это эскроу, специальные выплаты в фонд на случай убытков лиги, вторая — это олимпийский вопрос. Профсоюз хоккеистов переживает интересные времена, он просто проводит встречи агентов и не имеет особого успеха. Посмотрите, НБА в этом сезоне впервые за 20 лет избежала локаута, но там игроки играют огромную роль в профсоюзе. Крис Пол является президентом, Леброн Джеймс — первый
10. Беттмэн наверняка достиг гарантий участия НХЛ в Олимпиаде-2022
Лига сделала заявление об отказе от Пхёнчхана-2018 перед стартом
В хоккейных кругах многие знают о бизнесмене Чжу Юнджи, который известен как «мистер Джо». Он большой фанат хоккея, участвовал в матче знаменитостей во время Всезвёздного уик-энда-2017. Его фирма уже имеет партнёрские отношения с «Бостоном», «Лос-Анджелесом» и «Вашингтоном». Во время этой поездки он заключил спонсорский контракт на сумму около $ 7 млн в год, он ждёт большого количества матчей в Китае. Люди в этой стране очень заинтригованы приходом НХЛ. Пока это только моё предположение, но будет очень интересно, если в будущем лига решит проводить в Китае матчи Кубка мира.
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