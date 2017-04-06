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6 апреля 2017, 15:33 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Мутко: Позиция игроков НХЛ в вопросе участия в ОИ должна быть услышана

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт, Артем Калинин. Позиция игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в вопросе их участия в олимпийском турнире 2018 года должна быть услышана, НХЛ делает себя монополистом, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В понедельник НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из клубов лиги в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на олимпийский турнир не будет. Ранее заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли заявил, что лига не видит выгоды от участия в Олимпиаде. При этом ряд хоккеистов, выступающих в НХЛ, в том числе игроки сборной России Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Евгений Малкин, заявили, что все равно поедут на Олимпиаду, несмотря на решение НХЛ.

«Не считаю, что в этом вопросе поставлена точка, — сказал Мутко по телефону. — Мне кажется, есть еще какой-то шанс. Любой спортсмен мечтает стать олимпийским чемпионом, побывать на Олимпийских играх. Это самое высшее, что только может быть в карьере. И никакой бизнес, никакие коммерческие проекты не должны стоять на пути. Насколько я знаю, профсоюз спортсменов должен сказать свое слово, и их позиция должна быть услышана. Ведь именно спортсмены являются основным источником зарабатывания денег для лиг и клубов».

Мутко добавил, что НХЛ, запрещая игрокам уезжать на олимпийский турнир, выступает против принципов спорта и конкуренции.

«НХЛ таким образом делает себя монополистом — главной лигой. Кто хочет увидеть спортсмена — покупайте ТВ-права или приезжайте в Северную Америку на матчи. Мне кажется, это противоречит принципам спорта и конкуренции… Монополия такая», — добавил собеседник агентства.
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