Мутко: Позиция игроков НХЛ в вопросе участия в ОИ должна быть услышана
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт, Артем Калинин. Позиция игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в вопросе их участия в олимпийском турнире 2018 года должна быть услышана, НХЛ делает себя монополистом, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко.
В понедельник НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из клубов лиги в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на олимпийский турнир не будет. Ранее заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли заявил, что лига не видит выгоды от участия в Олимпиаде. При этом ряд хоккеистов, выступающих в НХЛ, в том числе игроки сборной России Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Евгений Малкин, заявили, что все равно поедут на Олимпиаду, несмотря на решение НХЛ.
«Не считаю, что в этом вопросе поставлена точка, — сказал Мутко по телефону. — Мне кажется, есть еще
Мутко добавил, что НХЛ, запрещая игрокам уезжать на олимпийский турнир, выступает против принципов спорта и конкуренции.
«НХЛ таким образом делает себя монополистом — главной лигой. Кто хочет увидеть спортсмена — покупайте
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