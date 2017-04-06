Мутко: Позиция игроков НХЛ в вопросе участия в ОИ должна быть услышана

В понедельник НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из клубов лиги в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на олимпийский турнир не будет. Ранее заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли заявил, что лига не видит выгоды от участия в Олимпиаде. При этом ряд хоккеистов, выступающих в НХЛ, в том числе игроки сборной России Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Евгений Малкин, заявили, что все равно поедут на Олимпиаду, несмотря на решение НХЛ.

«Не считаю, что в этом вопросе поставлена точка, — сказал Мутко по телефону. — Мне кажется, есть еще какой-то шанс. Любой спортсмен мечтает стать олимпийским чемпионом, побывать на Олимпийских играх. Это самое высшее, что только может быть в карьере. И никакой бизнес, никакие коммерческие проекты не должны стоять на пути. Насколько я знаю, профсоюз спортсменов должен сказать свое слово, и их позиция должна быть услышана. Ведь именно спортсмены являются основным источником зарабатывания денег для лиг и клубов».

Мутко добавил, что НХЛ, запрещая игрокам уезжать на олимпийский турнир, выступает против принципов спорта и конкуренции.