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6 апреля 2017, 15:29 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий Виталий Абрамов признан самым ценным игроком QMJHL

Нападающий «Гатино» Виталий Абрамов получил «Мишель Бриер Трофи» — приз самому ценному игроку сезона в QMJHL.

Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В завершившемся регулярном чемпионате 18-летний Абрамов выиграл гонку бомбардиров лиги, набрав 104 (46+58) очка в 66 матчах. Россиянин был выбран на драфте НХЛ 2016 года «Коламбус Блю Джекетс» в третьем раунде под общим 65-м номером.

Кроме того, Абрамов был включён в символическую команду всех звёзд лиги. «Гатино» не смог пройти первый раунд плей-офф, уступив в семи матчах «Кейп Бретон», Абрамов набрал 7 (1+6) очков.
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