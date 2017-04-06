Нападающий Виталий Абрамов признан самым ценным игроком QMJHL

Об этом сообщается на официальном сайте лиги.



В завершившемся регулярном чемпионате 18-летний Абрамов выиграл гонку бомбардиров лиги, набрав 104 (46+58) очка в 66 матчах. Россиянин был выбран на драфте НХЛ 2016 года «Коламбус Блю Джекетс» в третьем раунде под общим 65-м номером.



Кроме того, Абрамов был включён в символическую команду всех звёзд лиги. «Гатино» не смог пройти первый раунд плей-офф, уступив в семи матчах «Кейп Бретон», Абрамов набрал 7 (1+6) очков.