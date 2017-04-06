Нападающий Виталий Абрамов признан самым ценным игроком QMJHL
Нападающий «Гатино» Виталий Абрамов получил «Мишель Бриер Трофи» — приз самому ценному игроку сезона в QMJHL.
Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
В завершившемся регулярном чемпионате 18-летний Абрамов выиграл гонку бомбардиров лиги, набрав 104 (46+58) очка в 66 матчах. Россиянин был выбран на драфте НХЛ 2016 года «Коламбус Блю Джекетс» в третьем раунде под общим 65-м номером.
Кроме того, Абрамов был включён в символическую команду всех звёзд лиги. «Гатино» не смог пройти первый раунд
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