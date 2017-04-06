Нападающий «Баффало» Окпосо госпитализирован из-за болезни
Нападающий «Баффало Сэйбрз» Кайл Окпосо был госпитализирован
из-за болезни, сообщается на официальном сайте НХЛ.
28-летний игрок не принимал участия в матчах с 27 марта
«Кайл продолжает находиться под наблюдением врачей, так как испытывает симптомы болезни. Из уважения к Кайлу и его семье мы не будем больше комментировать эту ситуацию», — сообщила
В текущем сезоне Окпосо провёл 65 матчей, в которых набрал 45 (19+26) очков.
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