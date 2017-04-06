Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29338205/
6 апреля 2017, 15:07 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Баффало» Окпосо госпитализирован из-за болезни

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Кайл Окпосо был госпитализирован из-за болезни, сообщается на официальном сайте НХЛ.

28-летний игрок не принимал участия в матчах с 27 марта из-за заболевания, характер которого не уточняется.

«Кайл продолжает находиться под наблюдением врачей, так как испытывает симптомы болезни. Из уважения к Кайлу и его семье мы не будем больше комментировать эту ситуацию», — сообщила пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Окпосо провёл 65 матчей, в которых набрал 45 (19+26) очков.

Баффало Сэйбрз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Защитник «Баффало» Куликов не думает, что вернется в КХЛ

Защитник «Баффало» Куликов не думает, что вернется в КХЛ

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало» Дмитрий Куликов не думает, что вернется в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в ближайшее время. Слова россиянина приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!