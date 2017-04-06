Большая игра мистера Беттмэна. Хоккеисты НХЛ хотят участвовать в Олимпийских играх

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Нет повода для радости.

Решение НХЛ не участвовать в Олимпийских играх кажется настолько невероятным, что в него до сих пор не хочется верить. Собственно, многие и не верят. Сильнейшие игроки мира участвовали в Олимпиадах на протяжении последних двадцати лет, и теперь представить Игры-2018 без энхаэловцев очень трудно, практически невозможно.

Все разговоры о том, что теперь у сборной России будет больше шансов на победу, и поэтому решение для нас позитивное — бред. Без сильнейших игроков золото просто девальвируется. Разве кто-то всерьез воспринимает победы российских сборных в медальных зачетах на домашних Универсиадах с фантастическим перевесом? Кому они нужны, по большому счету, кроме чиновников?

Да, Олимпийские игры — это другой уровень, даже без энхаэловцев хоккейный турнир будет не таким уж плохим по уровню игры, а медали останутся в истории на всю жизнь, но ведь при нынешнем раскладе турнир не дотянет по уровню даже до чемпионата мира, куда игроки из НХЛ каждый год приезжают в больших количествах.

И тогда в будущем, каждый раз, когда будут говорить об Олимпийских играх 2018 года, будут делать сноску о том, что это тот самый турнир без игроков НХЛ. Так что радоваться абсолютно нечему.

Лига с позиции силы

Решение НХЛ, хоть и стало громом среди ясного неба, совсем не выбивается из общей «политики партии». Чтобы лучше понять образ действий Гэри Беттмэна, надо внимательно понаблюдать за тем, как он ведет себя в переговорном процессе и что заявляет в комментариях.

Беттмэн, являясь комиссионером лиги, представляет владельцев клубов НХЛ и действует от их имени и в их интересах. Вопрос с участием игроков в Олимпийских играх — только один из многих, которые ему приходится решать.

Что неизменно в политике Беттмэна — он всегда действует с позиции силы. Функционер предельно корректен до определенного момента, чем зачастую запутывает оппонентов, создавая у них ложное впечатление доброжелательности, но в итоге он всякий раз выгрызает у них те условия, которые нужны и выгодны ему.

Собственно, именно поэтому Беттмэна не любит весь хоккейный мир, так как выгода владельцев клубов зачастую расходится с тем, что является правильным в представлении игроков, болельщиков и журналистов. И именно поэтому же Гэри уже около тридцати лет возглавляет сильнейшую хоккейную лигу мира — он устраивает тех, кто заказывает музыку.

«Мы давно дали понять, что клубам надоело останавливать чемпионат на три недели ради Олимпиады. Особенно если при этом надо лететь через полмира.

Мы делали это пять раз, то есть нельзя сказать, что мы не старались принять Олимпиаду. Но это не только не помогло хоккею — особенно в Северной Америке, это еще и вредит нашему хоккейному сезону: падает соревновательность, календарь ужимается, игроки получают травмы. Даже на Играх в Сочи 4 хоккеиста получили травмы и выбыли до конца сезона. Так что мы не стремились к переговорам и не стремимся к ним сейчас, — заявил Беттмэн в эфире программы Prime Time Sports.

— В каком-то смысле все это началось из-за МОК, когда они сказали, что не хотят покрывать расходы на поездку на Игры. Многие клубы, которые к тому еще не определились ехать на Олимпиаду или нет, сказали: подождите-ка, если МОК не ценит наш вклад, не ценит, что мы одалживаем хоккеистов с контрактами, которые стоят $3 млрд, что мы прерываем чемпионат в очень важное время года, то зачем тогда мы это делаем?

Потом МОК и ИИХФ согласились оплатить расходы на поездку в Корею — при этом ИИХФ взяла бы деньги, которые предназначались на развитие хоккея.

Еще мы хотели проводить Кубок мира каждые четыре года — следующий намечался на 2020 год. В ноябре 2016-го мы сказали профсоюзу игроков: нет смысла проводить Кубок мира-2020, если осенью 19-го НХЛ и Ассоциация игроков может объявить о выходе из коллективного соглашения осенью 2020-го.

Так что мы предложили, чтобы и мы, и они отказались от этого права или перенести время выхода из CBA. Потому что Кубок мира-2004 из-за локаута в 2004-м не был особо успешен. Но это не было пунктом в переговорах.

Знаете, если бы я пошел к владельцам команд и сказал: у нас не будет конфликта с профсоюзом определенное время — и при этом будет насыщенный международный календарь: Олимпиады, два Кубка мира, два Кубка Райдера. Возможно, тогда владельцы клубов бы сказали, что, может, и имеет смысл поехать на Игры, хотя нам и не нравится останавливать чемпионат. Но наше предложение не нашло отклика.

Казалось бы, в этой пространной тираде все логично, придраться не к чему, и НХЛ права в своем поведении. На деле же, это тонкая манипуляция фактами и обстоятельствами.

По сути, Беттмэн умело подгоняет задачу под имеющиеся у него ответы. Изначальной задачей-максимум при переговорах для комиссионера НХЛ было не сделать так, чтобы звезды хоккея никуда не улетали посреди сезона, оставшись в Америки, и продолжили чемпионат, а добиться максимального профита от участия игроков в «Белой Олимпиаде».

Корейские Игры — наилучший вариант для такого решения. Попытка играть на карте непопадания энхаэловцев в Сочи изначально была обречена на неудачу, потому что России, проводившей те Игры, они там были слишком нужны, и ресурсов для положительного решения по переговорам было достаточно.

Теперь же Беттмэн воспользовался ситуацией и еще и объявил о решении не отпускать игроков в Пхенчхан в самый благоприятный для себя момент. И тут мы подходим ко второй, не менее важной стороне медали.

Слабость профсоюза

Беттмэн жалуется на то, что лига собиралась принять решение в январе, а ситуация в итоге растянулась до апреля, и что дальше тянуть уже нельзя. Но четыре года назад все определилось вообще в июле, и вопрос с участием игроков в Олимпийских играх решился положительно.

Возможность так вести себя комиссионеру дает слабость его оппонентов. Что глава профсоюза игроков Доналд Фер не ровня Беттмэну, было понятно еще в 2012 году во время переговоров во время локаута по новому коллективному соглашению.

Тогда, несмотря на потерю значительной части сезона, победителями из переговоров вышли владельцы, а не игроки, так почему теперь их представителю надо было прогибаться под мнение наемных рабочих, коими являются даже главные звезды лиги?

«Факт в том, что нам нельзя делать промоушен нашего участия в Олимпиаде. Мы даже не могли разместить у себя победный гол Сидни Кросби в Ванкувере. Мы выбиваемся из ритма, в некоторых городах нет матчей почти целый месяц. Не можем ничего выкладывать на официальном сайте НХЛ. И кто-то из команд отправляет на Игры 10 игроков, кто-то — 1−2 игроков. Потом какие-то команды более уставшие, какие-то — более отдохнувшие», — жалуется Беттмэн в том же шоу, как будто ничего этого не было раньше, когда энхаэловцы на Игры Олимпиада за Олимпиадой отправлялись.

Фер в том же шоу, отвечая на вопрос о том, почему пункта об участии в Играх-2018 не было в итоговом варианте коллективного соглашения, высказался достаточно аргументированно, хотя его позиция все равно вызывает вопросы.

— В ретроспективе — разве кто-то ожидал такого подхода от НХЛ? Возможно. Но в тех переговорах, которые тогда шли… Во-первых, речь шла о более значительных вещах. И игроки сделали очень большие уступки владельцам клубов. И оказалось, что этого недостаточно, — отметил глава профсоюза игроков.

— Повлияет ли эта непростая ситуация на следующие переговоры по коллективному соглашению?

— Если игроки скажут: «Жаль, что этого пункта не было в CBA». И жизнь продолжится, как будто ничего не случилось — это один момент. Но я думаю, это крайне маловероятно. Хоккеисты это не забудут.

Второй момент.

Цитата Есть игроки, для которых это либо единственный, либо последний шанс сыграть на Олимпиаде. Жизнь хоккеиста может быть коротка. То есть игрокам может быть нанесен ущерб, который уже не исправить.

Большая игра

Да, сейчас ситуация выглядит практически тупиковой, и она была бы такой, не всколыхнись волна, которую подняли сами игроки. Юридически у них нет никаких прав идти против лиги, но капитан «Вашингтона» Александр Овечкин при поддержке владельца своего клуба уже фактически заявил, что готов сделать это.

Об участии в Играх во что бы то ни стало сказали Евгений Малкин и Евгений Кузнецов, крайне жестко высказались несколько ведущих хоккеистов других сборных, включая канадскую.

На деле, вряд ли кто-то из игроков может пойти против решения лиги, если та запретить своим хоккеистам участвовать в Олимпиаде при любых раскладах, даже с разрешения владельцев клубов.

Однако недооценивать то, что сейчас происходит, тоже не стоит. Выше уже говорилось о задаче-максимум, стоявшей перед Беттмэном, и он сам вряд ли когда-то всерьез верил возможность не отпустить игроков в Корею, и, как ни парадоксально, вряд ли верит в это даже сейчас.

НХЛ и так удалось очень многое: она сделала участие игроков в Олимпиадах предметом торга, а после недавнего отказа от участия в Играх, по сути, еще и взяла хоккеистов в заложники, завуалированно требуя выкупа.

При этом пусть формально решение и выглядит окончательным, времени для его изменения еще вагон. ИИХФ успела пойти на все требования НХЛ еще до официального отказа, теперь, похоже, существенно придется уступить и Международному олимпийскому комитету.

Однако не стоит думать, что позиция Беттмэна так уж неуязвима. Он является умелым переговорщиком, а такие люди обязаны уметь рисковать. Сейчас он серьезно рискует, потому что обостряет ситуацию в преддверии переговоров по новому коллективному договору, которые пройдут уже летом 2020 года.

К тому же НХЛ выгодно принять участие в Играх-2022 в Пекине, потому что она активно выходит на китайский рынок, а отказ от выступления в Корее может привести к негативным в этом отношении последствиям.

В общем, точку в этой истории ставить еще очень рано, хотя и скорейшего положительного разрешения проблемы ждать не стоит.