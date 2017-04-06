Беттмэн: НХЛ отказалась от ОИ, так как МОК не пошел на уступки в вопросах коммерции

В понедельник НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. Ранее заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли заявил, лига не видит выгоды от участия в Олимпиаде.

«НХЛ не имеем права делать промо нашего участия в Олимпийских играх. Даже если Сидни Кросби (канадец, капитан “Питтсбурга”) забросит шайбу, которая принесет его команде золото Олимпиады, у нас не будет доступа к этому видео… Мы (НХЛ, отпуская игроков) делаем большой вклад в Игры и не имеем права использования», — сказал Беттмэн в эфире телепрограммы сети Sportsnet.

При этом комиссионер отметил, что сам МОК отказался от предложения перенести олимпийский хоккейный турнир на лето, так как не готов лишаться своих коммерческих выгод. «Они просят от нас жертвы… Но сами отказались (от переноса на лето), потому что хоккей с точки зрения часов телевизионных трансляций и продажи билетов крайне важен для экономики зимних Олимпийских игр. И опять же, никто не предложил клубам ничего, чтобы они могли поменять свое мнение. Ну и отлично. Мы знаем, что клубы не хотят ехать, и мы не рассматривали и не рассматриваем возможность дальнейших обсуждений», — констатировал Беттмэн.