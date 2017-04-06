Беттмэн: Пункт об участии в ОИ был в старом соглашении NHLPA и НХЛ, а сейчас его нет
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт. Если бы участие в Олимпийских играх было настолько важно для хоккеистов, выступающих в НХЛ, то профсоюз игроков лиги (NHLPA) настаивал бы на том, чтобы это было прописано в действующем коллективном соглашении, как это было сделано в предыдущем соглашении, но сейчас такого пункта нет, заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
В понедельник НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. Одним из камней преткновения в этом вопросе были переговоры лиги с профсоюзом игроков НХЛ по коллективному соглашению. В декабре прошлого года стало известно, что NHLPA отклонил предложение лиги о продлении договора сроком на три года в обмен на участие в Играх.
«Я не буду воспроизводить в подробностях обсуждения на последнем раунде переговоров по коллективному соглашению, но я не могу вам сказать, почему этого (пункта об участии в ОИ) нет в соглашении. Но я полагаю, что если бы это было настолько важно для игроков, профсоюз должен был бы настаивать на добавлении (этого пункта), потому что он был в предыдущем коллективном соглашении. (Предыдущее) коллективное соглашение предусматривало то, что мы ездили на Олимпийские игры. Сейчас его нет», — сказал Беттмэн в эфире телепрограммы сети Sportsnet.
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