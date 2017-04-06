Беттмэн: Пункт об участии в ОИ был в старом соглашении NHLPA и НХЛ, а сейчас его нет

В понедельник НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. Одним из камней преткновения в этом вопросе были переговоры лиги с профсоюзом игроков НХЛ по коллективному соглашению. В декабре прошлого года стало известно, что NHLPA отклонил предложение лиги о продлении договора сроком на три года в обмен на участие в Играх. Из-за того что лига и профсоюз долго не могли прийти к соглашению по новому договору, в сезоне-2012/13 был объявлен локаут, коллективное соглашение сроком на 10 лет было наконец подписано в январе 2013 года. Если бы профсоюз согласился на предложенную сделку, соглашение было бы пролонгировано до 2025 года.

«Я не буду воспроизводить в подробностях обсуждения на последнем раунде переговоров по коллективному соглашению, но я не могу вам сказать, почему этого (пункта об участии в ОИ) нет в соглашении. Но я полагаю, что если бы это было настолько важно для игроков, профсоюз должен был бы настаивать на добавлении (этого пункта), потому что он был в предыдущем коллективном соглашении. (Предыдущее) коллективное соглашение предусматривало то, что мы ездили на Олимпийские игры. Сейчас его нет», — сказал Беттмэн в эфире телепрограммы сети Sportsnet.