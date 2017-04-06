Защитник «Баффало» Куликов не думает, что вернется в КХЛ

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Ранее НХЛ сообщила, что не отпустит своих игроков на Олимпиаду 2018 года в южнокорейский Пхенчхан. Позднее представитель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг заявил, что федерация поставила перед собой задачу вернуть домой российских игроков, чьи контракты с клубами НХЛ истекут нынешним летом. Также ФХР поспособствует тому, чтобы игроки КХЛ, которые планировали уехать в НХЛ в межсезонье, остались в своих клубах.

«Не думаю, что это (возвращение в КХЛ) случится со мной, — сказал защитник. — Это личный выбор каждого. Он связан с деньгами, безопасностью и другими вещами, помимо Олимпийских игр».

Куликов был обменян в «Баффало» летом 2016 года. До этого он провел пять лет в составе «Флориды». В нынешнем сезоне на счету 26-летнего защитника 5 очков (2 шайбы и 3 передачи) в 45 встречах.