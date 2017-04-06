«Вашингтон» во второй раз подряд выиграл регулярный чемпионат НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:0.

Чтобы стать чемпионом регулярного сезона во второй раз подряд, «Вашингтону» достаточно было набрать всего одно очко в оставшихся трех играх сезона, и встреча с «Рейнджерс», у которых до начала плей-офф выбыли Рик Нэш, Матс Цукарелло, Яспер Фаст, Райан Макдона и Брэди Скьей, была отличной возможностью решить все вопросы перед своими болельщиками в «Верайзон Центре».

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 27, 6.04.2017, 3:00 2:0 Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс

У самих «Кэпс» вторую игру подряд пропускал один из ведущих защитников Джон Карлсон, но все же состав был куда более оптимальным.

После первого периода, в котором не было ни голов, ни удалений, игра пошла повеселее во втором отрезке, и в итоге фол Брендана Смита привел к плачевным для нью-йоркцев последствиям.

«Вашингтон» расположился в чужой зоне и здорово разыграл лишнего, выведя на бросок из любимого левого круга вбрасывания Александра Овечкина, который с кистей поразил ворота Хенрика Лундквиста. При этом повторы показали, что диск чиркнул по находившемуся на пятаке Джастину Уильямсу, поэтому гол был записан на него, а капитану досталась результативная передача.

Окончательно чашу весов на сторону «столичных» в этом матче склонила контратака в начале третьего периода, в которой Маркус Юханссон и Евгений Кузнецов понеслись к воротам Лундквиста, и шведский форвард вывел российского нападающего на рандеву с голкипером.

Кузнецов все сделал четко, добавив к 39-й передаче, которую он сделал на Овечкина в первой шайбе команды, еще и 19-й свой гол в сезоне.

Отразивший все 24 броска по собственным воротам Брэйден Холтби одержал девятую «сухую» и 42-ю победу в сезоне вообще и лидирует в лиге по обоим показателям.

«Вашингтон» выиграл свой второй подряд и третий в истории «Президентс Трофи», став первой командой после «Ванкувера» в сезонах 2010/11 и 2011/12, которой удалось оформить этот титул дважды подряд.

«Это значит, что мы лучшая команда в сезоне, но сейчас начнется еще более важный сезон. Думаю, мы на правильном пути. Думаю, каждый в команде сфокусирован на том, чтобы играть правильно, — сказал после матча Овечкин.

— Мы провели солидные матчи против «Коламбуса», «Торонто» и «Рейнджерс». Возможно, мы встретимся с этими командами в скором будущем в плей-офф, и для нас главное играть так, как мы действовали в этих матчах, и дальше.

«Вашингтон» набрал за два последних сезона 236 очков, и это всего на одно меньше, чем у «Детройта», который владеет рекордом по баллам за два чемпионата после введения послематчевых буллитов. За сезоны 2005/06 и 2006/07 «красные крылья» набрали 237 баллов, но у «Кэпиталз» есть еще две игры, чтобы превзойти этот результат.

При этом «Деройт» образца чемпионата 2007/08 является последней командой, которой удалось вслед за «Президентс Трофи» взять и Кубок Стэнли в полноценном сезоне. Это случилось еще до того, как «Вашингтон» впервые в своей истории стал регулярным чемпионом в 2010 году.

Впрочем, оба трофея в сезоне 2012/13 и «Президентс Трофи», и Кубок Стэнли отправились в копилку «Чикаго», но тогда чемпионат был усеченным из-за локаута.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 27, 6.04.2017, 2:30 2:1 Баффало Сэйбрз Монреаль Канадиенс

«Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенз» — 2:1.

Стоило «Монреалю», выдав пятиматчевую победную серию, обеспечить себе победу в Атлантическом дивизионе (и встречу с «Рейнджерс» в первом раунде плей-офф), как команда Александра Радулова, Андрея Маркова, Алексея Емелина и Никиты Нестерова позволила себе расслабиться в матче с «Баффало» и уступила.

На шайбы Расмуса Ристолайнена и Тайлера Энниса в третьем периоде смог ответить только Томаш Плеканец, которому ассистировал Александр Радулов. Для чешского нападающего эта шайба стала десятой в сезоне, и он достиг этого показателя в 11-й раз подряд.

Сделавший результативный пас в первом взятии ворот в исполнении «клинков» молодой американский нападающий Джек Айкел набрал свое 57-е очко в сезоне и превзошел свой показатель прошлогоднего дебютного чемпионата.