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6 апреля 2017, 10:02 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Форвард «Монреаля» Радулов заявил, что пока не думает о возвращении в КХЛ

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» Александр Радулов пока не думает о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Слова российского нападающего приводит агентство AP.

Контракт с клубом НХЛ у российского нападающего истечет в этом году. Увеличить
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Ранее НХЛ сообщила, что не отпустит своих игроков на Олимпиаду 2018 года в южнокорейский Пхенчхан. Позднее представитель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг заявил, что федерация поставила перед собой задачу вернуть домой российских игроков, чьи контракты с клубами НХЛ истекут нынешним летом. Также ФХР поспособствует тому, чтобы игроки КХЛ, которые планировали уехать в НХЛ в межсезонье, остались в своих клубах. В этом году истекают контракты с клубами НХЛ у более чем 10 российских игроков, в том числе Радулова.

«Они говорят об этом много лет, — сказал нападающий. — Посмотрим, что получится. Сейчас я не пытаюсь об этом думать».

Радулов 1 июля 2016 года подписал однолетний контракт с «Монреалем». Ранее он также играл в НХЛ за «Нэшвилл» (2006−2008 гг.). В КХЛ форвард известен по выступлениям за «Салават Юлаев» и ЦСКА. В составе сборной России он становился чемпионом мира 2008 и 2009 года.

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Защитник «Монреаля» Марков считает, что слишком стар для выступления на ОИ-2018

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» Андрей Марков не планирует выступать за сборную России на Олимпийских играх 2018 года в силу возраста. Слова хоккеиста приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
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