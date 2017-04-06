Форвард «Монреаля» Радулов заявил, что пока не думает о возвращении в КХЛ

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Ранее НХЛ сообщила, что не отпустит своих игроков на Олимпиаду 2018 года в южнокорейский Пхенчхан. Позднее представитель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг заявил, что федерация поставила перед собой задачу вернуть домой российских игроков, чьи контракты с клубами НХЛ истекут нынешним летом. Также ФХР поспособствует тому, чтобы игроки КХЛ, которые планировали уехать в НХЛ в межсезонье, остались в своих клубах. В этом году истекают контракты с клубами НХЛ у более чем 10 российских игроков, в том числе Радулова.

«Они говорят об этом много лет, — сказал нападающий. — Посмотрим, что получится. Сейчас я не пытаюсь об этом думать».

Радулов 1 июля 2016 года подписал однолетний контракт с «Монреалем». Ранее он также играл в НХЛ за «Нэшвилл» (2006−2008 гг.). В КХЛ форвард известен по выступлениям за «Салават Юлаев» и ЦСКА. В составе сборной России он становился чемпионом мира 2008 и 2009 года.