Хоккеист Овечкин: «Вашингтон», победивший в «регулярке» НХЛ, находится на верном пути

«Вашингтон» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:0 и во второй раз подряд выиграл Президентский Кубок, вручаемый победителю регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин в матче отметился голевой передачей. «Кэпиталз» также стали победителями Столичного дивизиона и Восточной конференции.

«Это означает, что мы лучшая команда в сезоне. Но скоро наступит самая важная его часть. Я думаю, что мы на верном пути, что все концентрируются и играют в верном направлении. Вы видели, что мы отлично играли в последних матчах с “Коламбусом”, “Торонто” и “Рейнджерс”. Нам просто нужно продолжать играть так, как в этих матчах», — сказал Овечкин, которого цитирует официальный сайт НХЛ.