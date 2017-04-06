Нападающий «Вашингтона» Кузнецов стал третьей звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
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Кузнецов забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче против «Рейнджерс» (2:0). Эта победа позволила «Вашингтону» второй раз подряд выиграть регулярный чемпионат НХЛ.
Первой звездой дня стал его одноклубник Брэйден Холтби. Голкипер отразил все 24 броска по своим воротам.
Вторым лауреатом признан вратарь «Баффало» Робин Ленер, отразивший 31 бросок из 32 в матче против «Монреаля» (2:1).
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