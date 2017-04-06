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6 апреля 2017, 8:39 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Питтсбург» сыграет с «Коламбусом», «Рейнджерс» — с «Монреалем» в Кубке Стэнли

«Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет против «Монреаль Канадиенс», а «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли от Восточной конференции, сообщает пресс-служба НХЛ.

«Ренджерс» в противостоянии с «Канадиенс» получат преимущество своей площадки. «Питтсбургу» и «Коламбусу» ещё предстоит определить, на чьём льду начнётся серия. На данный момент «Блю Джекетс» отстают от «Пингвинз» на три очка. Командам осталось провести по три матча регулярного первенства.

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