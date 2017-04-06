«Питтсбург» сыграет с «Коламбусом», «Рейнджерс» — с «Монреалем» в Кубке Стэнли
«Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет против «Монреаль Канадиенс», а «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс» в первом раунде
плей-офф Кубка Стэнли от Восточной конференции, сообщает пресс-служба НХЛ.
«Ренджерс» в противостоянии с «Канадиенс» получат преимущество своей площадки. «Питтсбургу» и «Коламбусу» ещё предстоит определить, на чьём льду начнётся серия. На данный момент «Блю Джекетс» отстают от «Пингвинз» на три очка. Командам осталось провести по три матча регулярного первенства.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter