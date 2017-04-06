«Ренджерс» в противостоянии с «Канадиенс» получат преимущество своей площадки. «Питтсбургу» и «Коламбусу» ещё предстоит определить, на чьём льду начнётся серия. На данный момент «Блю Джекетс» отстают от «Пингвинз» на три очка. Командам осталось провести по три матча регулярного первенства.