Евгений Малкин: Я хочу на Олимпиаду. А «Питтсбург» меня отпустит

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Мы решили, чтобы Евгений Малкин пообщался с народом. И бросили клич в крупнейшем сообществе ВКонтакте «Хоккейная империя». Моментально на Женю посыпались вопросы болельщиков. А начали мы с главного — с Олимпиады….

«ДУМАЛ, ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ВОЗЬМЕТ ВЕРХ»

— Как вы отреагировали на то, что НХЛ запретила своим игрокам поехать на Олимпиаду в Пхенчхан?

— Ничего хорошего в этом нет. Будем думать, созваниваться, советоваться. Разговаривать с другими ребятами-хоккеистами. Сколько я ни читал интервью других игроков, никто не понимает этого решения. Как НХЛ может нам это запретить?

Я до последнего момента верил, что здравый смысл возьмет верх. Не хотел бросаться словами. Думал, что НХЛ все-таки поедет на Олимпиаду….

— Александр Овечкин сказал прямо, что улетит в Пхенчхан в любом случае. Тем более хозяин «Вашингтона» Тэд Леонсис его отпускает. А вас отпустит «Питтсбург»?

— Хочу верить, что с моим решением в клубе согласятся. Но вообще перед Олимпиадой в Сочи торги шли до июля. Говорили то же самое, что мешает часовой пояс, звезды НХЛ могут получить травмы, НХЛ ничего не зарабатывает на Олимпиаде….

В итоге договорились, и в Сочи мы сыграли. А сейчас что, уже в начале апреля решили поставить точку? Узнайте позицию хоккеистов. Чех Якуб Ворачек из «Филадельфии» сказал: «Это абсурд! Если русские поедут в Корею, как вы их остановите?».

Мое мнение — я хочу ехать на Олимпиаду. А в «Питтсбурге» мне это разрешат.

— Представьте, что НХЛ все-таки отправится в Пхенчхан. Какие будут шансы у России взять золото?

— Прогнозы к хорошему не приводят. Но у России всегда была классная команда — отличное нападение, сильные вратари, нормальные защитники. Тренерский штаб в порядке. Команда будет интересная. Важно, чтобы хоккеисты быстро сыгрались друг с другом, получился дружный коллектив с правильной атмосферой.

В чем трудность Олимпиады? На коротком турнире за полторы недели ты должен обойтись без травм, собраться, выжать из себя все.

— Почему Россия проиграла в полуфинале Кубка мира?

— Это хоккей. Один матч решил все. Не все показали лучшую игру — например, я.

Тяжелый вопрос, если честно. У меня все спрашивают: почему уступили? Но я не понимаю, как ответить. Сказать, что другие команды были сильнее? Но и сборная России была хорошей. Важно выложиться на коротком отрезке. Однако ты попадаешь в какой-то спад именно в этот момент.

«БОЛЕЮ В ФИНАЛЕ ЗА «МАГНИТКУ»

— Правда ли, что в раздевалках НХЛ стоят холодильники с пивом? Так утверждал Илья Ковальчук.

— Это не нонсенс. Маленький холодильник с пивом легко найти в тренерской. Можно выпить пару бутылок пива в сауне. Никто не видит в этом криминала.

— Как вы обычно настраиваетесь на матч?

— Это уже рутина. Разминка, подготовить клюшки, поиграть в футбол. И еще важно не думать о матче. Перед игрой такие мысли отвлекают.

— За какими хоккеистами вы следите в КХЛ? Вынесем за скобки Мозякина, Дацюка, Ковальчука.

Цитата — В целом интересен плей-офф. Небольшая сенсация в том, что «Локомотив» победил ЦСКА. Классный будет финал, в котором я болею за «Магнитку».

Данис Зарипов делает хет-трики, забил уже 15 голов. Он показывает, что несмотря на возраст, можно здорово играть в хоккей. Если правильно режимишь, готовишься к матчам. Так и до 40 лет можно выступать.

— Скажите прямо — кто выиграет Кубок Гагарина?

— Все ставят на СКА. По составу, по звездам в команде у них предпочтение. Но думаю, Мозякин, Зарипов, Коварж, Кошечкин скажут свое слово.

Легко не будет никому. У всех равные шансы. Но конечно, я буду поддерживать родную «Магнитку».

— Вам понравилось во время локаута играть в «Металлурге» — в звене с Мозякиным и Кулеминым?

— Очень. С радостью вспоминаю то время. У нас была хорошая команда. Все дружили, играли в карты в самолете, собирались у кого-то в номере, смотрели кино. Разные шутки, приколы. Я соскучился по этой русской атмосфере.

И помню, как «Магнитку» встречали в разных городах, везде были полные стадионы, после матчей нас ждали дети, болельщики. Все желали только добра.

— В детстве вы сразу хотели быть хоккеистом? Или думали, что станете рабочим на ММК.

— Нет, ну я же ничего не решал! Когда ты маленький, за тебя решают родители. Они проложили мне дорогу в спорт. Мне это понравилось, я полюбил хоккей. Но от меня мало что зависело. Так что спасибо папе с мамой. А об ММК я узнал, когда повзрослел. Голосование: Кто выиграет Кубок Гагарина-2016/17?

«МНОГО ОБЩАЮСЬ С ОВЕЧКИНЫМ»

— Как вы контактируете с русской диаспорой игроков НХЛ?

— У нас есть общий чат, созданный для сборной России. Когда приезжаем на турниры, туда поступает какая-то информация. Поздравляем друг друга с днем рождения.

— А с кем особенно общаетесь?

— Например, с Овечкиным, Кулеминым, Худобиным. А еще с Ковалем (Ковальчуком) и Пашей Дацюком, когда они играли в НХЛ. Конечно, с Гончаром. Сейчас переписываемся с Радуловым. Когда приезжаешь на выезд, то со всеми хочешь увидеться, поговорить. Вообще мы все — дружные ребята.

— Будь у вас возможность вернуться в 18 лет, что вы бы изменили?

— Я начал бы учить английский. И нашел бы тренера по физподготовке, чтобы работать с ним один на один. Так делают многие в НХЛ.

Добавил бы себе упорства, профессионализма. Считаю, у меня хорошая карьера, я многого добился. И многое впереди. Поэтому нет смысла о чем-то жалеть. Но в нюансах можно стать лучше.

— На какой из русских городов похож Питтсбург?

— Если по погоде, то на Питер. Потому что всегда идут дожди, пасмурно.

— А какие ассоциации вызывает у вас Магнитогорск, кроме «Металлурга» и ММК?

— Самые теплые и нежные. Я родился там, у меня много друзей, с которыми я общаюсь до сих пор. Когда приезжаю летом на несколько дней, мы ездим на охоту и рыбалку.

Может, не самый красивый город в России. Но чувствую, что он — родной. И там живут хорошие приятные люди, которые обожают хоккей.

— Где вы любите бывать в Магнитогорске?

— Можно съездить на озеро Банное, полежать на пляже. Мы любили кататься на водных лыжах и гидроциклах. В основном там проводил лето. Ездил на шашлыки к друзьям, в гости. По улицам я почти не хожу, все время провожу в компаниях и на природе.

«МЕНЯ ЛЮБЯТ И ЖДУТ»

— Какой у вас главный страх в жизни?

— Он есть. Но говорить не буду. Это очень серьезный вопрос, в который не надо вдаваться. Потому что все мысли материальны. Я в это верю.

— А возникал ли момент, когда вы хотели завершить карьеру из-за трудностей?

— Слава богу, такого пока не было.

Цитата Да, не удавалось избежать травм. Но это часть нашей профессии. И любая травма преодолима.

Помню, сильно повредил колено, выбыл на четыре месяца. Но никогда не было мыслей завершить карьеру. Надеюсь, в ближайшем будущем они не возникнут.

— Недавно вы стали отцом. Мир перевернулся?

— Ощущения непередаваемые. Это мой первый ребенок. Каждый день — новые эмоции. С удовольствием возвращаюсь из поездок домой, провожу время с Никитой. Уже меньше выходим в рестораны, в компании. Нужно быть с семьей, пока ребенок маленький, не ходит.

Я всегда мечтал о сыне, вообще о детях. И хорошо все сложилось. У меня крепкая семья. Знаю, что меня любят и ждут.

«ВЕРЮ В ЗОЛОТО ОЛИМПИАДЫ»

— Почему вы выступаете под 71 номером?

— Стечение обстоятельств. С детства я играл под номером 11. Но когда в России пришел в первую команду мастеров, то этот номер был занят ветераном. И я просто взял 71, потому что он был визуально похож.

Потом номер 11 освободился. Возникла мысль взять его себе. Но игроки отсоветовали: «У тебя все хорошо идет. Оставь 71, не пугай фортуну». А когда приехал в «Питтсбург», то уже прикипел к своему номеру и не стал его менять.

— Какой в школе был любимый урок?

— Глупо говорить, что физкультура. Но вообще я неплохо учился, нравились русский язык, математика. Всегда любил считать. Да, я был не самым прилежным учеником. Но у меня хорошие родители. Они подсказывали, что школа — это очень важно. И за двойки мне прилетало.

— А какое самое первое прозвище у вас было?

— Все они шли от фамилии. В России — это Малыч, Мал. А в Америке меня сразу начали называть Джино.

— Что вы закажете в США на обед — русскую кухню или американский фаст-фуд?

— Надо питаться правильно. Фаст-фуд давно не в моем рационе. Дома в основном обедаю салатом, супом, бывают котлеты или голубцы. Или паста. Но вообще разделения нет. На обед могу взять тот же стейк. Но всегда есть суп, поэтому русскую кухню я уважаю.

— Всего ли вы добились в жизни? Или есть вершина, которую вы не покорили?

— Личные достижения — забить 500 голов, сделать 1000 передач. Эти вершины в будущем покорятся. Но вообще цель всегда должна быть. Ставишь ее — и к ней идешь. Если ее нет, то нет никакого смысла приходить на стадион и играть без желания. Просто отбывать номер? Такое не по мне.

А в первую очередь это — Олимпиада. Если мы на нее поедем, то наконец-то выиграем! Очень хочу в это верить. Голосование: Как вы относитесь к решению НХЛ не отпускать игроков лиги на Олимпиаду?

«Я И САМ ИГРАЛ В ФУТБОЛ»

— Вы любите российский футбол? Наши ребята могут стать чемпионами мира в 2018 году?

— Не могут. Но я люблю все виды спорта.

Цитата Сам играл в футбол, бегал с мячом во дворе. Мы перед хоккеем разминаемся, чеканя футбольный мяч.

Я уважаю любого спортсмена. Он прошел огромный путь, тренировался с малых лет. Пропускал школу, ездил на соревнования, много работал. Не получается выиграть — одно. Но то, что ты посвящаешь этому жизнь — другое.

Думаю, наши футболисты тоже хотят стать лучшими в мире. Но пока, может, система не работает. И за один год все не исправишь. Так мне кажется с хоккейной колокольни.

ПАМЯТЬ.

«ГИМАЕВ ВСЕГДА БЫЛ ЗА ИГРОКОВ»

— Очень неожиданная потеря, — Евгений Малкин говорит о заслуженном тренере страны, хоккейном эксперте Сергее Гимаеве. — Выражаю соболезнования всем родным и близким. Считаю Сергея Наильевича истинным патриотом. Настоящим человеком.