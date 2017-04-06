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6 апреля 2017, 7:56 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Кузнецов: Хоккеисты «Вашингтона» обманывают, что их не волнует победа в чемпионате

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгений Кузнецов считает, что его одноклубники лукавят, когда говорят, что им нет дела до победы в регулярном чемпионате. Слова 24-летнего игрока приводит телеканал TSN.

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В ночь на четверг «Вашингтон» гарантировал себе победу в регулярном чемпионате НХЛ, обыграв «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:0).

«Некоторые ребята могут говорить, что им нет дела до этой победы. Они лгут. Всегда приятно что-нибудь выиграть», — сказал хоккеист.

Кузнецов в матче против «Рейнджерс» забил гол и сделал результативную передачу. На счету форварда 58 (19 шайб + 39 передач) очков в текущем регулярном чемпионате.

«Вашингтон» выиграл Президентский кубок во второй раз подряд и в третий раз в истории.

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Новости НХЛ

«Вашингтон» второй раз подряд выиграл регулярный чемпионат НХЛ

«Вашингтон» второй раз подряд выиграл регулярный чемпионат НХЛ

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. «Вашингтон» на своем льду со счетом 2:0 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» и во второй раз подряд и в третий раз в истории клуба завоевал Президентский кубок — выиграл регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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6 апреля

"Вашингтон" второй раз подряд выиграл регулярный чемпионат НХЛ

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