Кузнецов: Хоккеисты «Вашингтона» обманывают, что их не волнует победа в чемпионате
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгений Кузнецов считает, что его одноклубники лукавят, когда говорят, что им нет дела до победы в регулярном чемпионате. Слова 24-летнего игрока приводит телеканал TSN.
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В ночь на четверг «Вашингтон» гарантировал себе победу в регулярном чемпионате НХЛ, обыграв «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:0).
«Некоторые ребята могут говорить, что им нет дела до этой победы. Они лгут. Всегда приятно
Кузнецов в матче против «Рейнджерс» забил гол и сделал результативную передачу. На счету форварда 58 (19 шайб + 39 передач) очков в текущем регулярном чемпионате.
«Вашингтон» выиграл Президентский кубок во второй раз подряд и в третий раз в истории.
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