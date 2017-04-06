Кузнецов: Хоккеисты «Вашингтона» обманывают, что их не волнует победа в чемпионате

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В ночь на четверг «Вашингтон» гарантировал себе победу в регулярном чемпионате НХЛ, обыграв «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:0).

«Некоторые ребята могут говорить, что им нет дела до этой победы. Они лгут. Всегда приятно что-нибудь выиграть», — сказал хоккеист.

Кузнецов в матче против «Рейнджерс» забил гол и сделал результативную передачу. На счету форварда 58 (19 шайб + 39 передач) очков в текущем регулярном чемпионате.

«Вашингтон» выиграл Президентский кубок во второй раз подряд и в третий раз в истории.