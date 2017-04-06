«Вашингтон» второй раз подряд выиграл регулярный чемпионат НХЛ

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В составе хозяев шайбы забросили Александр Овечкин (35-я минута) и Евгений Кузнецов (46).

Овечкин забросил 34-ю шайбу в сезоне, лидирует в списке снайперов чемпионата форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (43). Кузнецов, помимо гола, отметился результативной передачей, на его счету 58 (19 шайб + 39 передач) очков в сезоне.

Столичный клуб обеспечил себе трофей за два матча до окончания чемпионата. «Кэпиталз» после 80 игр набрали 116 очков и стали недосягаемы для конкурентов. У ближайшего преследователя — «Питтсбурга» — в активе 109 очков после 79 встреч. Таким образом, в розыгрыше Кубка Стэнли команда Барри Тротца будет иметь преимущество своей площадки.