«Вашингтон» второй раз подряд выиграл регулярный чемпионат НХЛ
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. «Вашингтон» на своем льду со счетом 2:0 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» и во второй раз подряд и в третий раз в истории клуба завоевал Президентский кубок — выиграл регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе хозяев шайбы забросили Александр Овечкин (35-я минута) и Евгений Кузнецов (46).
Овечкин забросил 34-ю шайбу в сезоне, лидирует в списке снайперов чемпионата форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (43). Кузнецов, помимо гола, отметился результативной передачей, на его счету 58 (19 шайб + 39 передач) очков в сезоне.
Столичный клуб обеспечил себе трофей за два матча до окончания чемпионата. «Кэпиталз» после 80 игр набрали 116 очков и стали недосягаемы для конкурентов. У ближайшего преследователя — «Питтсбурга» — в активе 109 очков после 79 встреч. Таким образом, в розыгрыше Кубка Стэнли команда Барри Тротца будет иметь преимущество своей площадки.
«Вашингтон» выступает в НХЛ с 1974 года. Впервые клуб выиграл регулярный чемпионат в сезоне-2009/10. Команда ни разу в своей истории не выигрывала Кубок Стэнли, ее высшим достижением в
|6.04.2017 03:00
|Регулярный чемпионат
|Verizon Center
|Вашингтон Кэпиталз
|2:0
|Нью-Йорк Рейнджерс
|(0:0, 1:0, 1:0)
|Барри Тротц
|Ален Виньо
|Брэден Холтби
|Хенрик Лундквист 58:36 (Х. Лундквист 59:58)
|2-й период
|Крис Крайдер
|21:05
|21:53
|Джастин Уильямс
|22:56
|32:34
|Карл Алзнер
|Джимми Веси
|32:34
|Брендан Смит
|33:09
|34:49
|Джастин Уильямс (А. Овечкин, Е. Кузнецов)
|3-й период
|45:42
|Евгений Кузнецов (М. Юханссон, Джаст. Уильямс)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), М. Юханссон (Вашингтон Кэпиталз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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