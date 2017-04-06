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6 апреля 2017, 7:53 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Вашингтон» второй раз подряд выиграл регулярный чемпионат НХЛ

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. «Вашингтон» на своем льду со счетом 2:0 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» и во второй раз подряд и в третий раз в истории клуба завоевал Президентский кубок — выиграл регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

<em>МОСКВА 6 апреля. /ТАСС/. </em>Вашингтон на своем льду со счетом 2:0 обыграл Нью-Йорк Рейнджерс и во второй раз подряд и в третий раз в истории клуба завоевал Президентский кубок — выиграл регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Увеличить
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В составе хозяев шайбы забросили Александр Овечкин (35-я минута) и Евгений Кузнецов (46).

Овечкин забросил 34-ю шайбу в сезоне, лидирует в списке снайперов чемпионата форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (43). Кузнецов, помимо гола, отметился результативной передачей, на его счету 58 (19 шайб + 39 передач) очков в сезоне.

Столичный клуб обеспечил себе трофей за два матча до окончания чемпионата. «Кэпиталз» после 80 игр набрали 116 очков и стали недосягаемы для конкурентов. У ближайшего преследователя — «Питтсбурга» — в активе 109 очков после 79 встреч. Таким образом, в розыгрыше Кубка Стэнли команда Барри Тротца будет иметь преимущество своей площадки.

«Вашингтон» выступает в НХЛ с 1974 года. Впервые клуб выиграл регулярный чемпионат в сезоне-2009/10. Команда ни разу в своей истории не выигрывала Кубок Стэнли, ее высшим достижением в плей-офф НХЛ является выход в финал в 1998 году (поражение от «Детройта»).

6.04.2017 03:00 Регулярный чемпионат Verizon Center
Вашингтон Кэпиталз 2:0 Нью-Йорк Рейнджерс
(0:0, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Барри Тротц Ален Виньо
Вратари
Брэден Холтби Хенрик Лундквист 58:36 (Х. Лундквист 59:58)
2-й период
Крис Крайдер 21:05
21:53 Джастин Уильямс
22:56
32:34 Карл Алзнер
Джимми Веси 32:34
Брендан Смит 33:09
34:49 Джастин Уильямс (А. Овечкин, Е. Кузнецов)
3-й период
45:42 Евгений Кузнецов (М. Юханссон, Джаст. Уильямс)
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), М. Юханссон (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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Кузнецов: Хоккеисты «Вашингтона» обманывают, что их не волнует победа в чемпионате

Кузнецов: Хоккеисты «Вашингтона» обманывают, что их не волнует победа в чемпионате

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгений Кузнецов считает, что его одноклубники лукавят, когда говорят, что им нет дела до победы в регулярном чемпионате. Слова 24-летнего игрока приводит телеканал TSN.
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