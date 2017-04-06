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6 апреля 2017, 7:51 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Монреаль» проиграл «Баффало» в матче НХЛ, Радулов сделал передачу

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. «Монреаль» проиграл «Баффало» со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

<em>МОСКВА 6 апреля. /ТАСС/.</em> Монреаль проиграл <span class=error>Баффало</span> со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Расмус Ристолайнен (7-я минута) и Тайлер Эннис (32). У «Монреаля» отличился Томаш Плеканец (41).

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов отметился результативной передачей. На счету 30-летнего игрока теперь 54 очка (18+36) по системе «гол+пас». Российский защитник канадской команды Алексей Емелин получил повреждение нижней части тела в третьем периоде и не смог вернуться на лед.

«Монреаль» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 101 очко. «Баффало» идет на 13-й строчке, имея в активе 78 очков.

6.04.2017 02:30 Регулярный чемпионат KeyBank Center
Баффало Сэйбрз 2:1 Монреаль Канадиенс
(1:0, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
Дэн Билсма Клод Жюльен
Вратари
Робин Ленер Кэри Прайс 58:48
1-й период
06:01 Расмус Ристолайнен (Дж. Горджес, Дж. Айкел)
2-й период
31:35 Тайлер Эннис (Э. Кейн, Р. О`Райлли)
3-й период
Томаш Плеканец (А. Радулов, П. Байрон) 40:46
50:11 Расмус Ристолайнен
Статистика
2 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Эннис (Баффало Сэйбрз), Э. Кейн (Баффало Сэйбрз), Р. Ленер (Баффало Сэйбрз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
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Автогол
Монреаль Канадиенс
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