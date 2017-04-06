«Монреаль» проиграл «Баффало» в матче НХЛ, Радулов сделал передачу

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В составе победителей шайбы забросили Расмус Ристолайнен (7-я минута) и Тайлер Эннис (32). У «Монреаля» отличился Томаш Плеканец (41).

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов отметился результативной передачей. На счету 30-летнего игрока теперь 54 очка (18+36) по системе «гол+пас». Российский защитник канадской команды Алексей Емелин получил повреждение нижней части тела в третьем периоде и не смог вернуться на лед.

«Монреаль» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 101 очко. «Баффало» идет на 13-й строчке, имея в активе 78 очков.