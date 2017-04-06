«Монреаль» проиграл «Баффало» в матче НХЛ, Радулов сделал передачу
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. «Монреаль» проиграл «Баффало» со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе победителей шайбы забросили Расмус Ристолайнен (7-я минута) и Тайлер Эннис (32). У «Монреаля» отличился Томаш Плеканец (41).
Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов отметился результативной передачей. На счету 30-летнего игрока теперь 54 очка (18+36) по системе «гол+пас». Российский защитник канадской команды Алексей Емелин получил повреждение нижней части тела в третьем периоде и не смог вернуться на лед.
«Монреаль» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 101 очко. «Баффало» идет на 13-й строчке, имея в активе 78 очков.
|6.04.2017 02:30
|Регулярный чемпионат
|KeyBank Center
|Баффало Сэйбрз
|2:1
|Монреаль Канадиенс
|(1:0, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
|Дэн Билсма
|Клод Жюльен
Вратари
|Робин Ленер
|Кэри Прайс 58:48
|1-й период
|06:01
|Расмус Ристолайнен (Дж. Горджес, Дж. Айкел)
|2-й период
|31:35
|Тайлер Эннис (Э. Кейн, Р. О`Райлли)
|3-й период
|Томаш Плеканец (А. Радулов, П. Байрон)
|40:46
|50:11
|Расмус Ристолайнен
Статистика
|2
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Т. Эннис (Баффало Сэйбрз), Э. Кейн (Баффало Сэйбрз), Р. Ленер (Баффало Сэйбрз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter