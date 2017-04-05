Радулов заявил, что не думает о заявлении ФХР по поводу сохранения игроков в КХЛ

В понедельник НХЛ заявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате на время проведения Олимпиады-2018, вопрос участия игроков лиги в Играх в Пхенчхане закрыт. При этом во вторник российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сказали, что все равно поедут на Олимпийские игры вне зависимости от решения лиги. Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил агентству «Р-Спорт», что надеется на изменение решения руководства лиги по участию хоккеистов в Олимпийских играх 2018 года в Корее.

Аркадий Ротенберг в среду заявил, что ФХР должна поспособствовать тому, чтобы игроки КХЛ, планировавшие уехать за океан, остались в России.

«Они говорят об этом уже много лет. Посмотрим. Сейчас я не думаю об этом», — цитирует Радулова АП.

Контракт 30-летнего российского форварда с «Монреалем» истекает по окончании нынешнего сезона. В прошлом сезоне Радулов выступал в КХЛ за московский ЦСКА.