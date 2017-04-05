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5 апреля 2017, 23:24 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Хоккеист «Монреаля» Марков заявил, что слишком стар для выступления за сборную России

Защитник клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков заявил, что слишком стар для выступления за сборную России по хоккею.

НХЛ 3 апреля объявила, что не будет делать паузу в календаре на время проведения Олимпийских Игр 2018 года, и вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде в Пхенчхане закрыт. При этом во вторник игроки клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сказали, что все равно поедут в Корею, последний также добавил, что, по его мнению, и Дмитрий Орлов хочет поехать на Олимпийские игры.

«Я слишком стар для национальной команды», — цитирует 38-летнего Маркова АП.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Монреаль Канадиенс
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