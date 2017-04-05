Хоккеист «Монреаля» Марков заявил, что слишком стар для выступления за сборную России

НХЛ 3 апреля объявила, что не будет делать паузу в календаре на время проведения Олимпийских Игр 2018 года, и вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде в Пхенчхане закрыт. При этом во вторник игроки клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сказали, что все равно поедут в Корею, последний также добавил, что, по его мнению, и Дмитрий Орлов хочет поехать на Олимпийские игры.

«Я слишком стар для национальной команды», — цитирует 38-летнего Маркова АП.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.