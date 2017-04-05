МОК: Вы посмеете говорить Овечкину, что ему делать?
Международный олимпийский комитет в своём «твиттере» выложил видео со словами форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о том, что он поедет на Олимпиаду и никто его не остановит, и приложил запись силового приёма капитана сборной России.
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Подпись к сообщению указывает: «Вы посмеете говорить капитану “Вашингтона” Овечкину, что ему делать?».
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