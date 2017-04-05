Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29329968/
5 апреля 2017, 23:14 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

МОК: Вы посмеете говорить Овечкину, что ему делать?

Международный олимпийский комитет в своём «твиттере» выложил видео со словами форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о том, что он поедет на Олимпиаду и никто его не остановит, и приложил запись силового приёма капитана сборной России.

Международный олимпийский комитет в своём <span class=error>твиттере</span> выложил видео со словами форварда Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> Александра <span class=error>Овечкина</span> о том что он поедет на Олимпиаду и никто его не остановит и приложил запись силового приёма капитана сборной России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Подпись к сообщению указывает: «Вы посмеете говорить капитану “Вашингтона” Овечкину, что ему делать?».

Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!