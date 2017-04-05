Тренер: форвард «Питтсбурга» Малкин должен полностью восстановиться к плей-офф НХЛ
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин должен полностью восстановиться к началу
плей-офф. Об этом сказал главный тренер клуба Майк Салливан, слова которого приводит пресс-служба команды.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Малкин пропустил 10 встреч подряд
«Мы оптимистично настроены и думаем, что Джино (прозвище Малкина — прим. ТАСС) будет готов к
«Питтсбург», имея в активе 109 очков, располагается на второй строчке в таблице Восточной конференции.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter