Тренер: форвард «Питтсбурга» Малкин должен полностью восстановиться к плей-офф НХЛ

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Малкин пропустил 10 встреч подряд из-за травмы плеча.

«Мы оптимистично настроены и думаем, что Джино (прозвище Малкина — прим. ТАСС) будет готов к плей-офф. Он уже несколько дней катается», — сказал Салливан.