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5 апреля 2017, 22:38 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Тренер: форвард «Питтсбурга» Малкин должен полностью восстановиться к плей-офф НХЛ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин должен полностью восстановиться к началу плей-офф. Об этом сказал главный тренер клуба Майк Салливан, слова которого приводит пресс-служба команды.

Россиянин пропустил уже 10 встреч подряд <nobr>из-за </nobr>травмы плеча. Увеличить
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Малкин пропустил 10 встреч подряд из-за травмы плеча.

«Мы оптимистично настроены и думаем, что Джино (прозвище Малкина — прим. ТАСС) будет готов к плей-офф. Он уже несколько дней катается», — сказал Салливан.

«Питтсбург», имея в активе 109 очков, располагается на второй строчке в таблице Восточной конференции. Плей-офф НХЛ стартует 12 апреля.

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