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5 апреля 2017, 22:37 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Галлан может вернуться во «Флориду»

Руководство «Флориды» рассматривает вариант с возвращением на пост главного тренера Жерара Галлана, сообщает Sportsnet.

Помимо «Пантерз» в приглашении специалиста заинтересован «Айлендерс».

53-летний тренер руководил командой в начале сезона, однако был уволен в ноябре прошлого в связи с неудовлетворительными результатами. Под его руководством «Флорида» проиграла 11 матчей в 22 встречах, команду он тренировал с 2014 года.

Флорида Пантерз
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