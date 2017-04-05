Галлан может вернуться во «Флориду»

Помимо «Пантерз» в приглашении специалиста заинтересован «Айлендерс».

53-летний тренер руководил командой в начале сезона, однако был уволен в ноябре прошлого в связи с неудовлетворительными результатами. Под его руководством «Флорида» проиграла 11 матчей в 22 встречах, команду он тренировал с 2014 года.