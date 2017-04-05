Галлан может вернуться во «Флориду»
Руководство «Флориды» рассматривает вариант с возвращением на пост главного тренера Жерара Галлана, сообщает Sportsnet.
Помимо «Пантерз» в приглашении специалиста заинтересован «Айлендерс».
53-летний тренер руководил командой в начале сезона, однако был уволен в ноябре прошлого в связи с неудовлетворительными результатами. Под его руководством «Флорида» проиграла 11 матчей в 22 встречах, команду он тренировал с 2014 года.
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