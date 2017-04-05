Клуб НХЛ «Детройт» отправил российского форварда Свечникова обратно в фарм-клуб

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За три дня Свечников успел провести за «Детройт» две игры. В первой — против «Оттавы» — форвард записал на свой счет победный буллит, также тогда за 13 минут 10 секунд на льду он отметился одним броском и одним силовым приемом. В следующей игре также против «Оттавы» Свечников провел на льду 13 минут 7 секунд.

20-летний форвард был выбран «Детройтом» на драфте 2015 года под общим 19-м номером. С 2014 по 2016 год выступал за «Кейп-Бретон», после чего стал игроком «Гранд-Рапидса», за который он в нынешнем сезоне провел 68 матчей, забросил 18 шайб и сделал 26 результативных передач.