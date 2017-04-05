Кевин Шаттенкирк: Сниму шляпу перед теми игроками, кто поедет на Олимпиаду

Хоккеист считает, что НХЛ не должна запрещать играть на Играх и развивать хоккей.

— Я сниму шляпу перед теми игроками, кто поедет на Олимпиаду, — цитирует The Washington Post Шаттенкирка. — Конечно, скорее всего, у них будут проблемы с клубами, но это их решение, они следуют сердцу. Нужно идти этой дорогой и гордиться тем, как поступаешь. Я не буду ничего иметь против.

Они хотят использовать запрет в качестве козыря. Это неправильно. Это не должно относиться к Олимпиаде. Мы должны развивать хоккей, показывать миру игру, играть против лучших хоккеистов мира. Последняя Олимпиада была фантастической, поэтому просто так взять и отказаться от этого турнира нельзя.