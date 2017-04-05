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5 апреля 2017, 18:38 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Кевин Шаттенкирк: Сниму шляпу перед теми игроками, кто поедет на Олимпиаду

Защитник «Вашингтона» Кевин Шаттенкирк заявил, что поддержит игроков, решивших уехать из расположения клубов ради участия в Олимпийских играх-2018.

Хоккеист считает, что НХЛ не должна запрещать играть на Играх и развивать хоккей.

— Я сниму шляпу перед теми игроками, кто поедет на Олимпиаду, — цитирует The Washington Post Шаттенкирка. — Конечно, скорее всего, у них будут проблемы с клубами, но это их решение, они следуют сердцу. Нужно идти этой дорогой и гордиться тем, как поступаешь. Я не буду ничего иметь против.

Они хотят использовать запрет в качестве козыря. Это неправильно. Это не должно относиться к Олимпиаде. Мы должны развивать хоккей, показывать миру игру, играть против лучших хоккеистов мира. Последняя Олимпиада была фантастической, поэтому просто так взять и отказаться от этого турнира нельзя.

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