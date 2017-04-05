Из НХЛ в КХЛ. Вернутся ли в Россию Кузнецов, Радулов, Калинин и другие

Сразу у нескольких российских хоккеистов 1 июля 2017 года заканчиваются контракты с клубами НХЛ. Учитывая последние новости, некоторые из них могут всерьёз задуматься о возвращении в Россию, чтобы получить шанс сыграть на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Оцениваем шансы каждого спортсмена.



з. Андрей Марков («Монреаль Канадиенс»), 38 лет

Вероятность возращения в Россию: 5%



Защитник Андрей Марков давно играет за «Монреаль», канадский город и клуб являются для него родными, здесь благополучно живёт его семья и возвращаться в Россию Марков явно не намерен. Более возможен вариант с подписанием нового контракта сроком на один год. Если, конечно, генменеджер Марк Бержевен согласится. Сам Марков явно не прочь закончить карьеру в Квебеке.

з. Дмитрий Куликов («Баффало Сэйбрз»), 26 лет

Вероятность возвращения в Россию: 10%



На Куликова хороший спрос в НХЛ. Его едва не забрали из «Баффало» в дедлайн, Дмитрий давно живёт в Северной Америке и женат на шведке. Вряд ли Куликов решит кардинально менять свою карьеру и переезжать в Россию этим летом. В случае с ним есть все предпосылки для того, чтобы остаться в НХЛ. Даже несмотря на то, что в сборной на Куликова рассчитывают.

з. Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»), 25 лет

Вероятность возвращения в Россию: 50%



В России правами на Орлова владеет ЦСКА, а сам Дмитрий прошлым летом даже тренировался с «армейцами», поддерживая физическую форму. Руководство ЦСКА уже изъявляло желание вернуть Орлова в Россию. В прошлом году Дмитрий с трудом заключил однолетнее соглашение с «Кэпиталз». Вариант с его возвращением в Россию вероятен. Ко всему прочему, Орлов может оказаться в «Лас-Вегасе» по результатам драфта расширения.

з. Никита Трямкин («Ванкувер Кэнакс»), 22 года

Вероятность возвращения в Россию: 40%



Права на Трямкина в КХЛ у «Автомобилиста». Сам Никита давно хотел уехать в НХЛ, и когда стало известно, что уральцы не выходят в плей-офф КХЛ, габаритный защитник заключил соглашение с «Ванкувером». В контракте Трямкина есть пункт, дающий ему возможность вернуться в Россию, если клуб захочет отправить его в АХЛ. Но с Трямкиным плотно работает агент Марк Гандлер, и этот фактор уменьшает вероятность возращения хоккеиста. Гандлер один из тех, кто всеми силами удерживает игроков в Северной Америке.

з. Никита Задоров («Колорадо Эвеланш»), 21 год

Вероятность возвращения в Россию: 30%



В КХЛ Задоров принадлежит ЦСКА. Учитывая, что «армейцы» проповедуют силовой хоккей, такой хоккеист им явно не помешает. Для НХЛ Никита, выступающий за «Колорадо», кажется немного сыроватым. Не хватает опыта. Однако он габаритный, как и Трямкин. Там любят хоккеистов такого плана. Поэтому шансы на возвращение Задорова в Россию не слишком велики.

з. Никита Нестеров («Монреаль Канадиенс»), 24 года

Вероятность возвращения в Россию: 40%



Челябинцу Никите Нестерову не слишком везёт. Он никак не может найти своей команды. Генменеджер Стив Айзерман обменял его из «Тампы» в «Монреаль». В канадском клубе, как и в составе «Лайтнинг», много россиян. Есть, к кому обратиться за помощью. Но показать свой хоккей Никита никак не может. Постоянно чего-то не хватает. Однако желание и амбиции Нестерова видны.

н. Александр Радулов («Монреаль Канадиенс»), 30 лет

Вероятность возвращения в Россию: 5%



Александр Радулов отказался от солидного контракта в ЦСКА ради того, чтобы вернуться в НХЛ. Форвард счастлив в североамериканской лиге и горит желанием заключить новое соглашение. Радулов пропустил Кубок мира, чемпионат мира и вряд ли будет придерживаться принципа «готов на всё, только бы сыграть за сборную». На 95% этот российский нападающий останется в Северной Америке.



н. Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»), 24 года

Вероятность возвращения в Россию: 15%



В 2013 году Кузнецов мог уехать в НХЛ, но остался в России, чтобы сыграть на Олимпиаде. В итоге в Сочи его не взял Зинэтула Билялетдинов. Чуть позднее Кузнецов стал игроком «Вашингтона», но продолжает оставаться патриотом своей страны и всегда рад вызову в сборную. Кузнецов, как и Овечкин, заявил о намерении поехать в Южную Корею. Может, ради 2018 года он вернётся в родной «Трактор»?

н. Наиль Якупов («Сент-Луис Блюз»), 23 года

Вероятность возвращения в Россию: 5%



Агент Якупова Игорь Ларионов уже говорил, что почти наверняка Якупов проведёт следующий сезон в Северной Америке. Форвард хочет проявить себя в НХЛ, где дела у первого номера драфта 2012 года пока не ладятся. Ко всему прочему, Якупов разругался с тренерским штабом сборной из-за того, что его исключили из числа участников домашнего чемпионата мира.

н. Сергей Калинин («Торонто Мэйпл Лифс»), 26 лет

Вероятность возвращения в Россию: 90%



«Мы всегда ждём Сергея Калинина в Омске. Но здесь в первую очередь всё зависит от самого игрока», — заявил президент «Авангарда» Владимир Шалаев. Калинину действительно пора возвращаться. У него не получилось в «Нью-Джерси», в итоге добродушный главный тренер Майк Бэбкок и генменеджер Лу Ламорелло взяли его к себе в «Торонто». Но и в «Мэйпл Лифс» Калинин не может себя в полной мере проявить, выступая в АХЛ. В состав первой команды он не проходит. Пришло время что-то менять.

Цитата Но и в «Мэйпл Лифс» Калинин не может себя в полной мере проявить, выступая в АХЛ. В состав первой команды он не проходит. Пришло время что-то менять.

н. Александр Бурмистров («Аризона Койотс»), 25 лет

Вероятность возвращения в Россию: 70%



Казанец Александр Бурмистров принадлежит «Ак Барсу», однако хоккей, проповедуемый Билялетдинов, не слишком нравился форварду. Посмотрим, произойдут ли тренерские изменения в татарстанском клубе. Пока же Бурмистров выступает за «Аризону», в которой более-менее ожил и начал забивать. Его дела в «Виннипеге» были совсем плохи.

Цитата Пока же Бурмистров выступает за «Аризону», в которой более-менее ожил и начал забивать. Его дела в «Виннипеге» были совсем плохи.

н. Михаил Григоренко («Колорадо Эвеланш»), 22 года

Вероятность возвращения в Россию: 25%



Центральный нападающий Григоренко в случае работы и повышенных требований к себе может продолжать прогрессировать и заинтересовать тренерский штаб сборной России. У Михаила есть большой потенциал, он начал набирать очки, поэтому однозначно заявлять о его возвращении в Россию рано. Но случиться, безусловно, может всякое. Тем более при истекающем контракте.

Цитата Президент ЦСКА Игорь Есмантович сказал, что клуб постарается вернуть форварда себе. Но захочет ли этого сам Любимов?

н. Роман Любимов («Филадельфия Флайерз»), 25 лет

Вероятность возвращения в Россию: 30%



Любимов не завоевал места в основе «Филадельфии» и его шансы на возвращение домой расцениваются гораздо серьёзнее. Любимов изначально уезжал на двусторонний контракт, поэтому не мог рассчитывать на твёрдое место в основе. Президент ЦСКА Игорь Есмантович сказал, что клуб постарается вернуть форварда себе. Но захочет ли этого сам Любимов?