«Ови, я с тобой против мафии из НХЛ». Реакция соцсетей на заявление Овечкина

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tsn_official: Мнение Овечкина об участии в Олимпиаде-2018 не изменилось.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSePnlMBxjF/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ovi's opinion on going to the 2018 Winter Olympics hasn't changed.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от TSN (@tsn_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-04T17:55:02+00:00">Апр 4 2017 в 10:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

jlahdesmaki‏: Мне, как финну, странно говорить, что я поддерживаю патриотизм и энтузиазм русских хоккеистов, но это именно так. #Овечкин.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hockeynight">@hockeynight</a> As a Finn, it's weird to say that I admire Russian player's patriotism and enthusiasm, but I still do <a href="https://twitter.com/hashtag/Ovechkin?src=hash">#Ovechkin</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/lockout2020?src=hash">#lockout2020</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/nhlfi?src=hash">#nhlfi</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/nhl?src=hash">#nhl</a></p>— jlahdesmaki (@JSource13) <a href="https://twitter.com/JSource13/status/849496576011710465">5 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Leslie Nielsen‏: Гэри Бэттмен должен быть уволен. Владельцы НХЛ просто жадины. Призываю бойкотировать продукцию с символикой НХЛ и не покупать билеты на матчи в следующем сезоне. #Вперед #Овечкин.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Gary Bettman should be fired. <a href="https://twitter.com/hashtag/NHL?src=hash">#NHL</a> owners are just greedy. Boycott NHL merchandise & advance ticket sales for 2017-18 season. <a href="https://twitter.com/hashtag/Go?src=hash">#Go</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Ovechkin?src=hash">#Ovechkin</a></p>— Leslie Nielsen (@murraybryan100) <a href="https://twitter.com/murraybryan100/status/849389199094677505">4 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Nelson Santos‏: Очень плохо, что Олимпиада проходит не во время плей-офф. В этом случае Овечкин мог бы уехать, и никто не заметил бы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">It's too bad the Olympics don't run during NHL playoffs. Ovechkin could leave and no one would notice. <a href="https://twitter.com/hashtag/ovechkin?src=hash">#ovechkin</a> <a href="https://twitter.com/Capitals">@Capitals</a></p>— Nelson Santos (@n_santos25) <a href="https://twitter.com/n_santos25/status/849354469217378305">4 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

MONTREAL CANADIENS‏: Ови, я с тобой против мафии паразитов в НХЛ. Настоящие патриоты любят свои страны. Просыпайтесь #Канада #США.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/OVECHKIN?src=hash">#OVECHKIN</a> <a href="https://twitter.com/ovi8">@ovi8</a> IM WITH U FIGHT AGAINST VERMIN MAFIA IN <a href="https://twitter.com/NHL">@NHL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NHL?src=hash">#NHL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/LNH?src=hash">#LNH</a> REAL PATRIOTS HAVE LOVEof COUNTRY <a href="https://twitter.com/hashtag/HABS?src=hash">#HABS</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GOHABSGO?src=hash">#GOHABSGO</a> WAKEUP <a href="https://twitter.com/hashtag/CANADA?src=hash">#CANADA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/USA?src=hash">#USA</a> <a href="https://t.co/3kGKnC5lKe">https://t.co/3kGKnC5lKe</a></p>— MONTREAL CANADIENS (@_CanadiensMTL) <a href="https://twitter.com/_CanadiensMTL/status/849354228292308993">4 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Tonyo Ajavon‏: Любовь к игре, любовь к соревнованию. В этом суть спорта. #Овечкин #Респект #Олимпиада2018.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Love of the game, love of competition. This is what sports are all about ? <a href="https://twitter.com/hashtag/Ovechkin?src=hash">#Ovechkin</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Respect?src=hash">#Respect</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/2018Olympics?src=hash">#2018Olympics</a> <br> <a href="https://t.co/7Z8s77J1jL">pic.twitter.com/7Z8s77J1jL</a></p>— Tonyo Ajavon (@kingbagadou) <a href="https://twitter.com/kingbagadou/status/849324514739617793">4 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Hockey Tweets‏: Овечкин спешит покинуть свой клуб. Что за капитан?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Alex Ovechkin quick to abandon his team. What a captain. <a href="https://twitter.com/hashtag/alexovechkin?src=hash">#alexovechkin</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Ovechkin?src=hash">#Ovechkin</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Olympics?src=hash">#Olympics</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/olympics2018?src=hash">#olympics2018</a></p>— Hockey Tweets (@SidneyCrosby8d7) <a href="https://twitter.com/SidneyCrosby8d7/status/849311956209209345">4 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Mike C‏: Овечкин поедет на Олимпиаду перед стартом плей-офф. Это точная причина, почему «Столичные» никогда не выиграют Кубок Стэнли. Страна для него значит больше, чем клуб.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Ovechkin?src=hash">#Ovechkin</a> putting Olympics ahead of Stanley Cup is exactly why the Caps will never ever win a Cup. His country matters more then his team.</p>— Mike C (@topchzinsidebar) <a href="https://twitter.com/topchzinsidebar/status/849303454237556737">4 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

RIPapa‏: Жаль, что канадские хоккеисты не были столь откровенными, как русские, и не заявили открыто о поддержке участия в Олимпиаде-2018. Преклоняюсь перед Овечкиным и Малкиным.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I wish Canadian hockey players were as outspoken & committed to the <a href="https://twitter.com/hashtag/olympics2018?src=hash">#olympics2018</a> as the Russians<br>Props to <a href="https://twitter.com/hashtag/Ovechkin?src=hash">#Ovechkin</a> & <a href="https://twitter.com/hashtag/Malkin?src=hash">#Malkin</a><a href="https://twitter.com/hashtag/nhlolympics?src=hash">#nhlolympics</a></p>— RIPapa (@Widainmor) <a href="https://twitter.com/Widainmor/status/849383936916672513">4 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Lauri Tarvainen‏: Великий человек. Уважаю #Овечкин #Олимпиада.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://t.co/s1Swm5Fg4t">https://t.co/s1Swm5Fg4t</a> Great man. Respect <a href="https://twitter.com/hashtag/nhl?src=hash">#nhl</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Ovechkin?src=hash">#Ovechkin</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/olympics?src=hash">#olympics</a></p>— Lauri Tarvainen (@LauriTarvainen) <a href="https://twitter.com/LauriTarvainen/status/849372240655380481">4 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Mitchell Rose‏: Спровоцирует ли Овечкин массовый побег игроков НХЛ на Олимпиаду?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Will <a href="https://twitter.com/hashtag/Ovechkin?src=hash">#Ovechkin</a> instigate an <a href="https://twitter.com/hashtag/NHL?src=hash">#NHL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Olympic?src=hash">#Olympic</a> exodus? "Alex Ovechkin..says he will still play in 2018 Winter Olympics.." <a href="https://t.co/jtFksz3ElN">https://t.co/jtFksz3ElN</a></p>— Mitchell Rose (@MitchRoseSGRLLP) <a href="https://twitter.com/MitchRoseSGRLLP/status/849363617854181377">4 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Rhiannon‏: Да, #Овечкин.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">Yes. <a href="https://twitter.com/hashtag/Ovechkin?src=hash">#Ovechkin</a>.</p>— Rhiannon (@RhiannonMaria) <a href="https://twitter.com/RhiannonMaria/status/849361669411270656">4 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Sami ★ Aaltonen‏: Гэри Бэттмен и НХЛ думают только о деньгах, а не об игроках. Надеюсь, многие хоккеисты последуют за Овечкиным на Олимпиаду. #ГэриБеттмэн #крыса.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/TeemuSel8nne">@TeemuSel8nne</a> <a href="https://twitter.com/NHL">@NHL</a> <a href="https://twitter.com/CommissionerNHL">@CommissionerNHL</a> & <a href="https://twitter.com/NHL">@NHL</a> thinking only money, not players. I hope many player follow <a href="https://twitter.com/hashtag/Ovechkin?src=hash">#Ovechkin</a> to <a href="https://twitter.com/hashtag/Olympics2018?src=hash">#Olympics2018</a> !! <a href="https://twitter.com/hashtag/NHL?src=hash">#NHL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GaryBettman?src=hash">#GaryBettman</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/rat?src=hash">#rat</a></p>— Sami ★ Aaltonen (@BlackStarPori) <a href="https://twitter.com/BlackStarPori/status/849351605413711872">4 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

John Harlow‏: Теперь я люблю Ови!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Got to love Ove! <a href="https://twitter.com/hashtag/ovechkin?src=hash">#ovechkin</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/olympichockey?src=hash">#olympichockey</a> <a href="https://t.co/QBbiOQxm0X">https://t.co/QBbiOQxm0X</a></p>— John Harlow (@jjharlow01) <a href="https://twitter.com/jjharlow01/status/849334445945626625">4 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Che Guevara‏: Овечкин подпортил репутацию американской культуры и НХЛ. Он только первый из многих европейцев, которые уедут на Олимпиаду.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/DonLagreca">@DonLagreca</a> does the <a href="https://twitter.com/hashtag/Ovechkin?src=hash">#Ovechkin</a> move give a black eye to American culture and to the NHL! Hes only the first of many Europeans to make move</p>— Che Guevara (@i4iTheMC) <a href="https://twitter.com/i4iTheMC/status/849329123227037696">4 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Adam R‏: Ови, ты мне нравишься!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I like you Ovi. <a href="https://twitter.com/hashtag/nhl?src=hash">#nhl</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ovechkin?src=hash">#ovechkin</a> <a href="https://t.co/Zy26AX8nXO">https://t.co/Zy26AX8nXO</a></p>— Adam R (@AdamR_UBC) <a href="https://twitter.com/AdamR_UBC/status/849330407422218240">4 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Earl of Halifax: Именно поэтому он остается любителем. #ПятьТрофиНольКубков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">That's cause he's an amateur <a href="https://twitter.com/hashtag/FiveRingsNoCup?src=hash">#FiveRingsNoCup</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Ovi?src=hash">#Ovi</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Olympics?src=hash">#Olympics</a> <a href="https://t.co/felPEZ98F8">https://t.co/felPEZ98F8</a></p>— Earl of Halifax (@EarlofHalifax) <a href="https://twitter.com/EarlofHalifax/status/849345673501736960">4 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>