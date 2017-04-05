«Ови, я с тобой против мафии из НХЛ». Реакция соцсетей на заявление Овечкина
«СЭ» изучил мнения болельщиков о словах нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина, который заявил, что поедет на Олимпиаду-2018, несмотря на запрет со стороны НХЛ.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
tsn_official: Мнение Овечкина об участии в Олимпиаде-2018 не изменилось.
jlahdesmaki: Мне, как финну, странно говорить, что я поддерживаю патриотизм и энтузиазм русских хоккеистов, но это именно так. #Овечкин.
Leslie Nielsen: Гэри Бэттмен должен быть уволен. Владельцы НХЛ просто жадины. Призываю бойкотировать продукцию с символикой НХЛ и не покупать билеты на матчи в следующем сезоне. #Вперед #Овечкин.
Nelson Santos: Очень плохо, что Олимпиада проходит не во время
MONTREAL CANADIENS: Ови, я с тобой против мафии паразитов в НХЛ. Настоящие патриоты любят свои страны. Просыпайтесь #Канада #США.
Tonyo Ajavon: Любовь к игре, любовь к соревнованию. В этом суть спорта. #Овечкин #Респект #Олимпиада2018.
Hockey Tweets: Овечкин спешит покинуть свой клуб. Что за капитан?
Mike C: Овечкин поедет на Олимпиаду перед стартом
RIPapa: Жаль, что канадские хоккеисты не были столь откровенными, как русские, и не заявили открыто о поддержке участия в Олимпиаде-2018. Преклоняюсь перед Овечкиным и Малкиным.
Lauri Tarvainen: Великий человек. Уважаю #Овечкин #Олимпиада.
Mitchell Rose: Спровоцирует ли Овечкин массовый побег игроков НХЛ на Олимпиаду?
Rhiannon: Да, #Овечкин.
Sami ★ Aaltonen: Гэри Бэттмен и НХЛ думают только о деньгах, а не об игроках. Надеюсь, многие хоккеисты последуют за Овечкиным на Олимпиаду. #ГэриБеттмэн #крыса.
John Harlow: Теперь я люблю Ови!
Che Guevara: Овечкин подпортил репутацию американской культуры и НХЛ. Он только первый из многих европейцев, которые уедут на Олимпиаду.
Adam R: Ови, ты мне нравишься!
Earl of Halifax: Именно поэтому он остается любителем. #ПятьТрофиНольКубков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter