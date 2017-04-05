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5 апреля 2017, 11:00 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Ови, я с тобой против мафии из НХЛ». Реакция соцсетей на заявление Овечкина

«СЭ» изучил мнения болельщиков о словах нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина, который заявил, что поедет на Олимпиаду-2018, несмотря на запрет со стороны НХЛ.

Мнения болельщиков о словах нападающего Вашингтона. Увеличить
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tsn_official: Мнение Овечкина об участии в Олимпиаде-2018 не изменилось.

jlahdesmaki‏: Мне, как финну, странно говорить, что я поддерживаю патриотизм и энтузиазм русских хоккеистов, но это именно так. #Овечкин.

Leslie Nielsen‏: Гэри Бэттмен должен быть уволен. Владельцы НХЛ просто жадины. Призываю бойкотировать продукцию с символикой НХЛ и не покупать билеты на матчи в следующем сезоне. #Вперед #Овечкин.

Nelson Santos‏: Очень плохо, что Олимпиада проходит не во время плей-офф. В этом случае Овечкин мог бы уехать, и никто не заметил бы.

MONTREAL CANADIENS‏: Ови, я с тобой против мафии паразитов в НХЛ. Настоящие патриоты любят свои страны. Просыпайтесь #Канада #США.

Tonyo Ajavon‏: Любовь к игре, любовь к соревнованию. В этом суть спорта. #Овечкин #Респект #Олимпиада2018.

Hockey Tweets‏: Овечкин спешит покинуть свой клуб. Что за капитан?

Mike C‏: Овечкин поедет на Олимпиаду перед стартом плей-офф. Это точная причина, почему «Столичные» никогда не выиграют Кубок Стэнли. Страна для него значит больше, чем клуб.

RIPapa‏: Жаль, что канадские хоккеисты не были столь откровенными, как русские, и не заявили открыто о поддержке участия в Олимпиаде-2018. Преклоняюсь перед Овечкиным и Малкиным.

Lauri Tarvainen‏: Великий человек. Уважаю #Овечкин #Олимпиада.

Mitchell Rose‏: Спровоцирует ли Овечкин массовый побег игроков НХЛ на Олимпиаду?

Rhiannon‏: Да, #Овечкин.

Sami ★ Aaltonen‏: Гэри Бэттмен и НХЛ думают только о деньгах, а не об игроках. Надеюсь, многие хоккеисты последуют за Овечкиным на Олимпиаду. #ГэриБеттмэн #крыса.

John Harlow‏: Теперь я люблю Ови!

Che Guevara‏: Овечкин подпортил репутацию американской культуры и НХЛ. Он только первый из многих европейцев, которые уедут на Олимпиаду.

Adam R‏: Ови, ты мне нравишься!

Earl of Halifax: Именно поэтому он остается любителем. #ПятьТрофиНольКубков.
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