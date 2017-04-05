Тэйвз: Решение НХЛ по ОИ-2018 приблизит лигу к локауту

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В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18, что не позволит хоккеистам лиги выступить на Играх 2018 года.

«Я не верил, что локаут произойдет в 2012 году, — сказал Тэйвз. — Я думал все искренне стремятся найти лучшее решение и уважают болельщиков. Я не представлял, что все пойдет не так, и мы не будем играть до января. Я не удивлюсь новому локауту, раз мы столкнулись с такими противоречиями по Олимпиаде; это значит, что мы движемся в этом направлении».

Ранее сообщалось, что профсоюз игроков НХЛ официально отверг предложение руководства лиги позволить хоккеистам принять участие в Олимпийских играх 2018 года в обмен на продление текущего коллективного договора, в случае отсутствия которого объявляется локаут (частичная или полная отмена сезона). Действующее соглашение истекает после завершения сезона-2019/20, если стороны не договорятся, то осенью 2020 года начнется четвертый локаут в истории НХЛ.

«Кажется, что все сводится к тому, что лига хочет от нас получить новое коллективное соглашение, — заявил канадец, ставший в составе сборной двукратным олимпийским чемпионом. — Их не заботят долгосрочные цели по развитию хоккея, они не мыслят глобально. Я не могу согласиться с подобной близорукостью. К сожалению, лига не настроена на сотрудничество с игроками, и это серьезный удар».

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 года, когда лига делала специальную паузу для турнира. За это время в Играх приняли участие 706 игроков НХЛ. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.