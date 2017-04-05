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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29320205/
5 апреля 2017, 10:45 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Вратарь «Бостона» Раск стал первой звездой дня НХЛ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Голкипер «Бостона» Туукка Раск признан первой звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Раск отразил все 28 бросков в матче против «Тампы» (4:0), сыграв в восьмой раз в сезоне «на ноль».

Второй звездой стал нападающий «Миннесоты» Нино Нидеррайтер, забросивший две шайбы и сделавший одну результативную передачу в матче против «Каролины» (5:3).

Тройку лучших замкнул нападающий «Виннипега» Патрик Лайне, оформивший дубль в матче против «Сент-Луиса» (5:2).

Бостон Брюинз
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