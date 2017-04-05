Вратарь «Бостона» Раск стал первой звездой дня НХЛ

Раск отразил все 28 бросков в матче против «Тампы» (4:0), сыграв в восьмой раз в сезоне «на ноль».

Второй звездой стал нападающий «Миннесоты» Нино Нидеррайтер, забросивший две шайбы и сделавший одну результативную передачу в матче против «Каролины» (5:3).

Тройку лучших замкнул нападающий «Виннипега» Патрик Лайне, оформивший дубль в матче против «Сент-Луиса» (5:2).