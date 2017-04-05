Колобков: Решение Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона» важно для сборной России

НХЛ в понедельник объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате на время проведения Игр-2018, и вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде в Пхенчхане закрыт. Кроме того, согласно информации североамериканских СМИ, НХЛ направила командам лиги поручение не обсуждать с игроками возможность индивидуального допуска до турнира.

При этом во вторник игроки клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сказали, что все равно поедут в Корею, последний также добавил, что, по его мнению, и Дмитрий Орлов хочет поехать на Олимпийские игры.

«Жалко видеть такое решение, потому что на Олимпиаде всегда хочется видеть всех сильнейших спортсменов, — сказал Колобков корреспонденту “Р-Спорт”. — Да, турнир получится несколько иного качества, но при этом ценность олимпийских медалей, и особенно золотых, без игроков НХЛ нисколько не уменьшится. Цель у сборной России всегда одна, особенно у хоккейной. То, что Овечкин, Кузнецов и Орлов несмотря ни на что готовы приехать в Корею, это очень важно. Эти ребята всегда стремились выступать за национальную команду, для них это имеет большое значение, как и для всей сборной».

Ранее комиссионер лиги Гэри Беттмэн заявил, что ожидает, что «игроки НХЛ останутся здесь и будут выступать за свои команды».