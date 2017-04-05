Решение по участию отдельных игроков НХЛ в ОИ-2018 будет принято позднее
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Решение по участию в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане отдельных игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будет приниматься позднее. Об этом заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, которого цитирует портал Sportsnet.
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В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18, что не позволит хоккеистам лиги выступить на Олимпиаде в Южной Корее. Многие ведущие хоккеисты лиги осудили это решение. А российские форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов заявили, что намерены принять участие в ОИ-2018 вне зависимости от решения НХЛ.
«Участие отдельных игроков НХЛ будет решаться соответствующим образом в нужное время, — отметил Беттмэн. — Но я ожидаю, что все игроки останутся выступать за свои команды. Они обязаны это сделать для наших болельщиков».
Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 года. Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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